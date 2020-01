CCOO muestra su "sorpresa" por nombramiento de Illa por no estar vinculado al sector sanitario

Publicado 10/01/2020 14:48:27 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, ha mostrado su "sorpresa" por el nombramiento del secretario de Organización del Partido Socialista Catalán (PSC), Salvador Illa, como ministro de Sanidad, ya que "no es una persona vinculada al mundo sanitario".

"Ha sido sorpresivo. No conoce mucho la Sanidad, pero habrá que esperar al equipo que forma y a sus proyectos", ha señalado en declaraciones a Europa Press. A pesar de esta circunstancia, ha mostrado su confianza en que siga el acuerdo programático firmado por PSOE y Unidas Podemos, que "incluía bastantes de las cuestiones" que defendía el sindicato.

Cabrera ha pedido a Illa que ponga "normalidad" en el ámbito de negociación con los sindicatos, que lleva sin reunirse "durante un año". "Es importante el papel de las organizaciones sindicales. Hay muchísimos temas pendientes en materia laboral, incluso cosas comprometidas acordadas ya con el Gobierno del PP", ha añadido.

Sobre si habría preferido la continuidad de María Luisa Carcedo como ministra, el dirigente sindical ha señalado que no era una cuestión que preocupara a CCOO. "No se ha caracterizado por impulsar el diálogo. Ha sido una ministra de transición, que no ha tomado decisiones importantes. Con ella, el ámbito de negociación solo se ha reunido una vez", ha lamentado.