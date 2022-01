CCOO demanda un nuevo parte de baja COVID que garantice la seguridad jurídica de los trabajadores

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que implemente un nuevo parte de baja COVID que, de manera coyuntural y mientras perdure la pandemia, cubra los siete días de baja, según las recomendaciones adoptadas en el marco del

Consejo Interterritorial de Salud.

Esta será la principal propuesta que el sindicato trasladará esta tarde al Ministerio en la reunión de diálogo social que mantendrán en materia de Seguridad Social. CCOO reclama un sistema con las salvaguardas suficientes para las personas trabajadoras y que proporcione seguridad jurídica respecto a las prestaciones que se derivan en el sistema de la Seguridad Social. A su vez, mostrarán su disconformidad con que sean las farmacias las que tramiten los procesos para la incapacidad temporal.

"Las personas en general y las trabajadoras en particular no pueden quedar en indefensión ante su situación de salud. No solo necesitan asistencia y tratamiento sanitario sino que han de justificar las ausencias al trabajo con los partes de baja", sostiene CCOO.

En este contexto, insisten en que se cumpla con los modelos que

figuran en la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, que desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, donde se establecen cuatro grupos de procesos. El primero de ellos contempla una duración estimada inferior a cinco días naturales, donde el facultativo responsable emite el parte de baja y alta en el mismo acto médico.

El segundo de los procesos tiene una duración estimada entre 5 y 30 días naturales, donde el personal facultativo emitirá la baja y la primera revisión que no excederá de 7 días naturales. Tras esta confirmación las siguientes se harán hasta en 14 días. La tercera opción aborda una duración estimada entre 31 y 60 días naturales, donde el personal facultativo emitirá la baja y la primera revisión que no excederá de 7 días naturales. Tras ella, las siguientes se harán hasta en 28 días.

El último de los procesos de duración tiene una fecha estimada entre 61 y más días naturales, donde el personal facultativo emitirá la baja y la primera revisión que no excederá de 14 días naturales. Las siguientes se harán hasta en 35 días.

Todo esto, según CCOO, ayudaría a homogeneizar las distintas situaciones y soluciones que se están dando en las comunidades autónomas como soluciones transitorias y puntuales a la pandemia de la COVID-19 ante el aluvión de contagios. En todo caso, inciden en que hay que comprobar esa transitoriedad y que la medida no se consolide a futuro, "ya que es un tema de salud y de prestaciones públicas del sistema de protección".