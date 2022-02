Cataluña prevé retirar las mascarillas en interiores un mes después que en aulas

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha previsto este lunes que el uso obligatorio de la mascarilla en interiores se pueda levantar en entre "tres semanas y un mes" una vez se aplique esta medida en las aulas escolares después del descenso de los indicadores de la pandemia de Covid-19.

En una entrevista a La Xarxa recogida por Europa Press este lunes, el conseller ha insistido en que Cataluña llevará la retirada de las mascarillas en el interior de escuelas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

La propuesta del Govern es empezar la retirada de mascarillas por los alumnos de menor edad e ir levantando progresivamente su uso en el resto de cursos hasta llegar a la población general: "Pensamos que se tiene que ir normalizando", ha dicho.

El titular de Salud ha aclarado que en caso de que la evolución no sea buena no descartan dar un "paso hacia atrás" pero ha detallado que la previsión con la que trabaja el Ejecutivo catalán es que no haya olas en primavera y verano.

Asimismo, el conseller ha subrayado que siguen "expectantes" a que termine el inverno, periodo en el que hay una mayor prevalencia de las infecciones respiratorias como el Covid-19, con el pronóstico de que haya menos casos en los siguientes meses.