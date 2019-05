Sáez Aguado califica los 'viernes sociales' de "despedidas de soltero"

Actualizado 08/05/2019 12:50:35 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha calificado como "despedidas de soltero" los denominados 'viernes sociales' del Gobierno de Pedro Sánchez, en los que el Ejecutivo ha aprobado distintas medidas sobre el Estado de Bienestar en los Consejos de Ministros anteriores a las elecciones generales.

"No nos gusta que las 'despedidas de soltero' de los viernes de Sánchez a costa del presupuesto y del gasto se repitan en la Sanidad", ha criticado Sáez Aguado en declaraciones a los medios antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se está celebrando en fechas cercanas a citas electorales. Sobre este asunto, ha calificado la convocatoria de "mitin electoral". "Mañana van a empezar a hacerse mitines electorales, y los mitines no deben hacerse en la sede de las instituciones, sino donde cada uno lo considere", ha añadido a continuación.

En esta línea, al igual que el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha rechazado que el Ministerio de Sanidad haya incorporado al Orden del Día "planes de futuro de aquí al año 2022", a pesar de que esté en funciones. "Tal vez lo más prudente habría sido dejarlo para el próximo Gobierno. Venimos por lealtad institucional, pero le pediré personalmente a la ministra que deje los planes de futuro para el próximo Gobierno", ha incidido.

Centrándose en los principales asuntos de la reunión, ha celebrado que el Hospital Universitario de Salamanca haya sido designado por Sanidad como centro de referencia de medicamentos CAR-T para el tratamiento de pacientes con leucemia linfoblástica aguda y linfoma B difuso de células grandes, tal y como habían solicitado desde su Consejería. Sin embargo, ha lamentado que sea "el único en todo el noroeste de la Península".

"Habíamos trasladado la necesidad de que los centros cumplieran las exigencias técnicas para realizar los tratamiento pero también la cuestión territorial. No sé si la segunda se ha cumplido a todos los efectos con el objetivo de evitar excesivos desplazamientos de los pacientes siempre que los centros cumplan los requisitios. Corremos el riesgo de generar nuevas desigualdades, en la que aquellos ciudadanos de CCAA sin centros tengan más dificultades para acceder a los mismos tratamientos porque el Ministerio no ha intervenido para cohesionar como es su obligación", ha explicado sobre las críticas de, entre otras, Navarra, donde no habrá ningún centro asignado y el más cerca estará en Salamanca o Madrid.