Casado señala que solo se comunicarán pruebas positivas de coronavirus y no casos sospechosos para no generar "agobio"

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha señalado que, "para no generar mucho agobio", solo se comunicará la Prueba de Proteína C Reactiva (PCR) positiva y no si se sospecha de un caso porque es en ese momento cuando "tiene interés conocerlo".

Así lo ha indicado este martes en Madrid al término de la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) convocado por el ministro Salvador Illa.

Según ha explicado la consejera, el cambio epidemiológico ha provocado que la definición de "caso" tuviera que cambiar, ya que hasta ahora suponía proceder de un viaje que se hubiese hecho a China en los últimos 15 días, pero, al haber nuevos casos, ese requisito se ha ampliado a otros países como Singapur e Irán.

Además, en el caso concreto de España, ha supuesto un "cambio importante" la proliferación de contagiados en Italia, "no porque esté cerca, sino porque es una zona de mucho intercambio", ha agregado Casado.

No obstante, ha aclarado que la definición desde un punto de vista clínico es la misma: tos, fiebre y dificultad para respirar, además de apuntar que hay tres fases cuando se produce una epidemia y que, por el momento, se ha activado la de contención, en la que "hay que seguir haciendo lo que hasta ahora de manera coordinada".

"La fase de contención es muy importante ya que supone un esfuerzo para que la enfermedad no progrese y tenerla localizada lo más posible", ha incidido la consejera. Mientras, ha añadido que la segunda fase ya sería de inicio de casos esporádicos, por lo que tanto el escenario como los protocolos cambiarían y tendrían que adaptarse a la nueva situación.

"Contenta" porque se han aclarado procedimientos como qué se va a hacer con los estudiantes 'Erasmus' que se encuentran en el norte de Italia, Casado ha indicado que la conclusión es que "hagan caso a las autoridades sanitarias italianas porque no hay una razón clínica para que regresen".

Asimismo, ha vuelto a transmitir un mensaje de "calma y de sosiego" porque el sistema sanitario está coordinado y da respuesta y ha detallado que en China, los casos "ya están disminuyendo", lo que significa que la epidemia "ya se está conteniendo", al igual que ocurre con la gripe en España. "Es una buena noticia porque el virus se autolimita y si hacemos las cosas bien no tendremos problemas", ha incidido.

Por otro lado, ha afirmado que la PCR ya se puede hacer en uno de los laboratorios de Castilla y León y se quiere extender al menos a hospitales grandes, lo que agilizará los análisis en el caso de que haya más volumen.