Los cardiólogos lanzan '#HoyDecidoNoFumar', una campaña para dejar el tabaco "sin que resulte abrumador"

La Fundación Española del Corazón (FEC) ha presentado 'Hoy decido no fumar', una campaña que tiene como poner freno al tabaquismo a través de la concienciación y "sin que resulte abrumador". Así, publicarán cada día en redes sociales un mini vídeo motivacional con un mensaje creativo distinto que anime a no fumar durante 24 horas.

"Pensar en dejar de fumar para siempre puede abrumar al fumador, pero decidir no fumar durante un día es un reto asequible", explica Mª Rosa Fernández Olmo, miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), vocal del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) en representación de la FEC y una de las responsables de la iniciativa, que se lanza con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este viernes 31 de mayo.

Además, dentro de esta campaña, la FEC anima a la población a sumarse a esta campaña, compartiendo en redes sociales una fotografía o vídeo, rompiendo un cigarrillo, e incluyendo el 'hashtag' oficial, '#HoyDecidoNoFumar'. A diferencia de otras iniciativas, esta va también dirigida a aquellos que no se han planteado hasta ahora dejar de fumar. "Pretende ayudar con el primer y más importante paso antes de dejar el hábito: la toma de la decisión", explican.

"Decidir dejar de fumar no es sencillo, pero es fundamental tenerlo muy claro para no bajar la guardia y recaer al cabo de un tiempo. Un problema serio, el estrés o una celebración no pueden ser justificaciones para volver al tabaquismo", apunta el presidente de la FEC, Carlos Macaya.

El tabaquismo es un factor independiente de riesgo de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, "multiplicando por dos o hasta por tres el riesgo de infarto de miocardio, ictus y arteriopatía periférica", detallan los cardiólogos. Además, es la segunda causa de enfermedades cardiovasculares después de la hipertensión arterial.