Los cardiólogos avisan de que los pacientes están tardando "demasiado tiempo" en acudir al hospital

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en Cardiología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón han avisado de que, debido a la situación de confinamiento actual, los pacientes cardiacos esperan "demasiado tiempo" en casa antes de acudir a los centros hospitalarios por "miedo a poder contagiarse", acudiendo en circunstancias extremas que en muchos casos complican sus patologías derivando a situaciones irreversibles.

Las principales patologías cardíacas atendidas en consultas son: la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica (que comprende la angina de pecho e infarto agudo de miocardio), la insuficiencia cardiaca, las valvulopatías y las arritmias. Asimismo, los síntomas más habituales por los que los pacientes acuden a consulta suelen ser dolor torácico, palpitaciones, disnea y episodios de pérdida de conciencia transitoria (síncopes).

"La cardiopatía isquémica, y las consecuencias derivadas de la misma (como el desarrollo de insuficiencia cardiaca crónica) copa el primer puesto en causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares de forma global, sobre todo en los hombres, encabezando este ranking las enfermedades cerebrovasculares en el caso de las mujeres", ha dicho el coordinador del Servicio de Cardiología de Quirónsalud Sagrado Corazón, Manuel González Correa.

Así, prosigue, hay pacientes que sufren en su domicilio una angina de pecho que puede derivar en un infarto agudo de miocardio en el caso de que no soliciten valoración médica por miedo a contagiarse del nuevo coronavirus, minimizando los síntomas y exponiéndose a consecuencias nefastas para su integridad vital, pues existe una clara relación entre su letalidad o consecuencias de salud de no detectarlos y tratarlos a tiempo.

Igualmente ocurre con la insuficiencia cardiaca crónica si no se trata a tiempo dejan el corazón dañado para siempre y de forma "irreversible". En este sentido, el doctor ha relatado que, en una de las llamadas a uno de sus pacientes, detectó que algo no iba bien y, con la coordinación del equipo, y la ejecución de los test diagnósticos pertinentes, en menos de 24 horas, fue posible la realización de un cateterismo urgente y la resolución del problema con consecuencias dramáticas de no haber sido así.

ACUDIR AL HOSPITAL PARA EVITAR CONSECUENCIAS "IRREVERSIBLE"

"Éste es uno de los muchos casos que se pueden estar produciendo en estos días de bajada asistencial presencial por miedo a contraer el Covid-19", ha dicho, para informar de que "hay muchos pacientes con síndromes coronarios agudos que no deben dejar pasar síntomas que pueden ser señal de infarto o angina de pecho inestable, por lo que recomienda en estos casos acudir al hospital para evitar consecuencias irreversibles ante sintomatología de alarma".

Asimismo, dado que entre los principales factores de riesgo para el desarrollo de las patologías cardiovasculares se encuentran, la vida sedentaria, la mala alimentación, la obesidad y el consumo de tabaco y alcohol, el doctor ha recomendado durante este periodo de confinamiento, realizar ejercicio en casa, moverse, caminar o seguir alguno de los numerosos tutoriales que hay en Internet, cuidar la alimentación, evitando productos con alto contenido graso y sal, haciendo una dieta equilibrada y saludable, evitar el consumo de alcohol y tabaco y, sobre todo, ante cualquier síntoma extraño, acudir a un centro hospitalario.

Finalmente, ha pedido "tranquilidad" a la población, indicando que en los centros hospitalarios, se ejecuta un protocolo de desinfección y limpieza exhaustivo, con circuitos diferenciados, con citas distanciadas para no hacer coincidir a varios pacientes en las salas de espera y para garantizar la seguridad de los profesionales y de los pacientes.

"Por lo que pueden, en caso de necesidad, hacer uso del servicio de urgencias, acudir a consultas médicas o a realizarse una prueba diagnóstica tranquilos, cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de guardar la distancia de seguridad entre personas, el uso de mascarillas y la higiene continua de manos y que acudan, siempre que les sea posible, solos, o acompañados de un solo familiar", ha zanjado.