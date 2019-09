Carcedo celebra que el brote de listeriosis "está descendiendo": "Esperemos que sea indicador de que está controlado"

Publicado 26/08/2019 20:01:32 CET

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha asegurado que el descenso de nuevos casos de contagios de listeriosis por consumo de carne mechada 'La Mechá' "permite conocer que en la evolución del brote está descendiendo en número de casos". "Esperemos que sea indicador de que está controlado el brote y, por tanto, la aparición de nuevos casos", ha agregado en rueda de prensa tras reunirse con los consejeros de las comunidades autónomas.

Carcedo ha recordado que el brote, "según las normas europeas" de vigilancia de la seguridad alimentaria, "no se debería de haber producido si se hubieran cumplido todos los requisitos de los productos que no llevan calentamiento en el hogar o restaurantes, puesto que son listos para el consumo y requieren unos mayores controles".

"Algo está fallando cuando se produce el brote, eso habrá que analizarlo más tranquilamente. Ahora se trata de contener el brote y atender perfectamente a las personas afectadas, así como hacer el seguimiento epidemiológico para conocer cómo se comporta la bacteria con precisión. Algo ha fallado en este proceso de puesta a la venta de un producto que ha dejado este brote", ha comentado en relación a las posibles causas que han llevado a la aparición de estos contagios de listeriosis vinculados entre sí.

Por otra parte, ha defendido que "están funcionando" todas las redes de coordinación desde el Minsiterio de Sanidad. "Todo es mejorable, pero están funcionando con una transferencia de información casi inmediata", ha agregado. En cuanto a los protocolos de seguridad, ha insistido en que responden a directivas europeas, que "se han reforzado mucho desde el caso de las 'vacas locas'", y ha argumentado que se está entregando la "información necesaria" a nivel internacional para "prevenir casos y que sea perfectamente conocido".

"En España existen controles de seguridad alimentaria, normativas europeas de aplicación para estos productos. Están funcionando de forma normalizada todos los controles absolutamente. Las CCAA al año realizan cerca de 600.000 inspecciones para garantizar la seguridad alimentaria. En el caso de productos cárnicos, en torno a 113.000 controles analíticos. Hay una potente red de control de vigilancia de la seguridad alimentaria", ha defendido la ministra.

En la misma línea que el consejero andaluz de Sanidad, Jesús Aguirre, ha incidido en que los productos de carne mechada de Comercial Martínez León, que utilizaban carne directamente de 'La Mechá' "no son de marca blanca". "Es una marca concreta de una empresa concreta, cuyo problema no es que sea una marca blanca, sino que su etiquetado es inexistente en cuanto a los requisitos exigibles. Se produce una venta sin los requisitos exigibles de etiquetado de seguridad alimentaria. Es un problema de etiquetado, no de que sea una marca blanca", ha criticado.

Para seguir continuando con la respuesta al brote, se han convocado varias reuniones de diferentes organismos e instituciones de salud pública. Por ejemplo, se prevé que se reúnan los responsables de vigilancia epidemiológica, la comisión institucional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), el consejo consultivo y el comité científico de la AESAN, y el Consejo de Consumidores y Usuarios de España, con el fin de que "dispongan de toda la información para trasladarla a la población general".