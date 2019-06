Carcedo avanza que "la próxima semana" se publicará el análisis sobre los 12 homeopáticos que pidieron ser validados

Publicado 14/06/2019 11:51:51 CET

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha avanzado que "la próxima semana" estará listo el análisis científico-técnico sobre los 12 productos homeopáticos que optan a ser validados como medicamentos en España por su utilidad terapéutica.

En octubre, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente de Sanidad, publicó la lista de productos homeopáticos que comunicaron su intención de adecuarse a la nueva regulación y cumplían los requisitos establecidos para solicitar la autorización de comercialización. De los 2.008 productos homeopáticos validados inicialmente por la AEMPS para seguir en el mercado, apenas 12 optaron a recibir algún tipo de indicación terapéutica, es decir, a demostrar que curan.

"Estableceremos los mismos requisitos que a cualquier otro medicamento, como son la efectividad, calidad y seguridad del paciente. La próxima semana tendremos listo el análisis de estos 12 productos", ha adelantado Carcedo en declaraciones a los medios antes del inicio del Consejo de ministros de Sanidad de la Unión Europea (UE), que se está celebrando en Luxemburgo.

La ministra, en cualquier caso, ha puntualiza que en vista de su "ausencia de evidencia científica", la Comisión Europea "debe seguir avanzando" hacia la restricción de estos productos. "No podemos mirar a otro lado cuando, de forma reiterada y sistemática, se demuestra que no existe ninguna evidencia científica de utilidad terapéutica de esta hipótesis de ciencia, que ha quedado en vía muerta porque no ha demostrado ninguna eficacia. El mundo científico tiene que imponerse. Eso debe trasladarse a la normativa europea. Ese debe ser el camino", ha instado.

Carcedo ha señalado que el Ministerio está trabajando "de forma bilateral con algunos países" al respecto, y que les ha "llenado de satisfacción" el informe de las autoridades francesas para que no se financie públicamente la homeopatía. Sobre las pseudoterapias en general, ha añadido que "se está trabajando en identificar todas las terapias y prácticas que encajen", con 66 aún "pendientes de dictaminar".

"NO HAY CAMBIOS" EN LA EXIGENCIA DE RECETA EN ALGUNOS FÁRMACOS

Por otra parte, Carcedo ha defendido que "no ha habido ningún cambio" en la necesidad de receta para acceder a determinadas dosis de medicamentos, como ibuprofeno 600mg o paracetamol 1g. La ministra reconoce que la puesta en marcha del sistema de control de la trazabilidad de los medicamentos ha hecho que "la exigencia del cumplimiento de la norma sea más eficaz" y que "ahora si se exijan las recetas y antes en algunos casos no se hacía", pero reivindica que "la norma ya estaba".

En cuanto al sarampión, que se abordará este viernes en el Consejo de ministros de Sanidad de la UE, aunque no en los puntos del día, ha celebrado que se "ponga el acento" en sus situación. En este contexto, ha abogado por "avanzar en la armonización" del calendario europeo de vacunaciones para prevenir posibles contagios y brotes entre países. "Trabajaremos colectivamente como UE para avanzar en que se limiten los brotes en algunos países donde está bajando la cobertura", ha afirmado.

Carcedo ha reiterado que el sarampión es "muy contagioso", pero que en España los brotes han sido por contagios en otros países y "muy limitados. "Tenemos una población con una inmunización muy alta. Superamos en primera dosis de vacunación el 97 por ciento de cobertura, por lo tanto estamos en una situación muy positiva. No obstante, hay que estar a alerta y seguir insistiendo en la vacunación, especialmente la infantil", ha concluido.