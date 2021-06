Cantabria ve “raro“ que el ocio nocturno tenga horario y la hostelería no

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Cantabria, el socialista Miguel Rodríguez, ve "un poco raro" que el ocio nocturno tenga horario límite -fijado a las dos de la madrugada en esta región- y el resto de la hostelería y la restauración no, según se contempla en la última propuesta a debatir entre el Ministerio y las comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles.

El representante cántabro ha precisado que "de momento" se trata de un borrador de documento a discutir en el CISS, que incluye ese cambio: la supresión del cierre anticipado en negocios hosteleros, mientras que se mantiene el establecido para los locales de la noche, hasta las tres de la madrugada como máximo.

Y aunque ha avanzado que en principio "no habría ningún problema" por parte de Cantabria para llegar a un acuerdo -pues a su juicio "cuanto mayor grado de consenso" haya "mucho mejor"-, sí ve "un poco raro" que el ocio nocturno tenga horario de cierre y en cambio bares y restaurantes no.

Ahora, estos establecimientos pueden trabajar hasta la una de la madrugada, aunque el sector cántabro ha recurrido la medida para poder desarrollar su actividad en función de la licencia de cada negocio, como determinaron los jueces tras revocar sendas restricciones de cierre, a las diez y media de la noche primero y a la una de la madrugada después.

Al hilo de esto último, y a preguntas también de los periodistas este martes, Rodríguez ha señalado que en el Gobierno autonómico están a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para asumir el auto que dicte, como "hemos hecho siempre".

En relación al encuentro del CISS, y de llegarse a un acuerdo, ha explicado que el Ministerio tendría que emitir una orden comunicada y después Cantabria procedería a adaptar su normativa y legislación a la misma.

PRUDENCIA HASTA QUE HAYA INMUNIDAD DE REBAÑO

Cuestionado por la opinión de los técnicos de Salud Pública, el titular de Sanidad ha señalado que aunque la evolución de la pandemia es "buena", siguen considerando que hasta que no haya 'inmunidad de rebaño' -cuando el 70% de la población esté vacunada- deben mantenerse limitaciones en determinadas actividades, como aquellas que implican concentración de personas y quitarse la mascarilla.

"Yo siempre respeto la opinión de los técnicos y creo firmemente, como ellos, que hasta que adquiramos esa inmunidad de rebaño debemos ser prudentes", ha reafirmado el responsable de Sanidad.

BOTELLONES

Y a propósito de las restricciones en la hostelería, que el sector vincula con la proliferación del 'botellón', el consejero -que no dispone de datos sobre brotes Covid relacionados con esta práctica- ha pedido "no usar la excepción para hacer la norma".

Con estas palabras, ha recordado que el consumo de bebidas alcohólicas en la calle es algo que está "prohibido" por ley, y no puede usarse para argumentar en contra de las restricciones Covid, pues además el 'botellón' es algo que también se producía antes de la pandemia.

"No esta justificado que usemos ese argumento porque está prohibido por ley nacional y por ley de Cantabria. No es posible. No podemos usar ese argumento", ha zanjado para finalizar.