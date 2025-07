Cantabria presenta una "pionera" ley a nivel europeo para "redefinir" la salud digital

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha presentado este miércoles su Anteproyecto de Ley para "redefinir" la salud digital a nivel autonómico, una iniciativa "pionera" a nivel europeo y que busca garantizar los derechos digitales de los pacientes al "proteger lo invisible" y "regular" cuestiones que hasta ahora no se habían podido plantear debido a los rápidos avances tecnológicos.

"No vengo a presentar una normativa tradicional. No vengo a presentar una ley al uso. Traigo más bien una ruptura con el pasado. Un ecosistema sanitario donde la tecnología no sólo apoya al profesional, sino que redefine el propio concepto de salud en un nuevo orden sanitario", ha declarado Pascual en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC) en Madrid.

Durante su intervención, ha subrayado que el texto busca resolver los retos relacionados con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) o la teleasistencia a través de un marco legal más sólido, y que además proporcione una mayor seguridad jurídica a los profesionales.

"Disponemos de más tecnología y más datos que nunca, pero luego asistimos atónitos a una sanidad que no traduce ese potencial en mejora de resultados para las personas. La gran pregunta es por qué la inversión en tecnología no siempre se traduce en centros sanitarios más eficientes, en diagnósticos más certeros o en pacientes más satisfechos. Con este proyecto queremos romper estas inercias", ha agregado.

Tras ello, ha explicado que este "disruptivo" proyecto busca rediseñar el contrato social entre ciudadanos, tecnología y salud digital a través de la regulación "lo impensado", como el derecho al olvido tecnológico.

UN MARCO NORMATIVO "EXTENSO Y DETALLADO"

El anteproyecto cuenta con un marco normativo "extenso y detallado" sobre teleasistencia, aplicaciones, móviles, datos sanitarios, IA, neurotecnologías, investigación y gobernanza, además de un régimen sancionador.

Entre las medidas también se encuentran el reconocimiento del control de los datos por parte del paciente, que solo podrán ser usados bajo el consentimiento del mismo; o la protección de los "neuroderechos", para no permitir que la IA "invada la última frontera" de la mente.

"Hoy en día tenemos tecnología que permite obtener datos neuronales, datos cerebrales y trasladarlas a un ordenador. Y eso está fuera del reglamento de protección de datos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el reglamento de protección de datos no existía esta tecnología. Simplemente por eso. Pero hoy en día intentamos regularlo. Regula la IA médica antes de que nos domine", ha manifestado.

Del mismo modo, el documento ha incorporado referencias a los reglamentos y las estrategias europeas más recientes, como el del Espacio Europeo de Datos, por el que se creará un espacio similar a nivel autonómico y que será interoperable entre el sistema de salud público y el privado.

Cantabria creará igualmente un registro autonómico de sistemas de IA en salud, y se exigirá que todos ellos cumplan unas condiciones tales como la identificación del responsable, la trazabilidad o la evaluación ética, entre otras.

En el campo de la neurotecnología, se la define como el conjunto de dispositivos o técnicas que interactúan con el sistema nervioso, y se "prohíbe expresamente" realizar manipulaciones cognitivas o emocionales no consentidas.

"Estamos viendo un fenómeno importante, sobre todo con la gente más joven, con el uso de determinadas tecnologías de IA (...) cuando entramos en delito o en fraude, que es suplantación de identidades con voz o con imagen, que pueden generar una manipulación cognitiva y que una persona tome decisiones en base a un vídeo que es falso", ha recalcado.

Pascual ha explicado que se establece una oficina de gobernanza de datos para planificar políticas, estándares y procesos para el acceso a los datos y sobre IA, asegurando así la seguridad y la ética, y que contará con la participación de asociaciones de pacientes y profesionales.

Para favorecer la innovación, se regulará que tanto empresas como instituciones puedan probar nuevos servicios digitales en entornos controlados antes de su regulación definitiva.

Otro de los puntos destacados es la promoción de las competencias digitales y en IA, tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pues se trata de una de las "limitaciones más importantes" que existen en la actualidad a la hora de manejar las herramientas tecnológicas actuales.

UN PROYECTO QUE SE EXTENDERÁ COMO UNA "MANCHA DE ACEITE" EN ESPAÑA

Por otro lado, Pascal ha resaltado que este proyecto "se va a ir extendiendo como una mancha de aceite" por todo el país, y es que algunas comunidades autónomas ya han pedido asesoramiento y colaboración, e incluso el propio anteproyecto, para trabajar en su propia legislación.

"Hoy en día lo digital no es una opción. Y, por tanto, si no lo regulan, van a tener dificultades de transformación", ha señalado durante la presentación.

Además, ha explicado que el Gobierno también está elaborando una Ley de Salud Digital, pero que está en fase "embrionaria", motivo por el que la comunidad ha decidido "no esperar" a esta iniciativa a nivel nacional.

El consejero ha reconocido que no todas las medidas están "100 por cien alineadas con determinadas líneas" de la Unión Europea, si bien ha incidido en que a nivel europeo se reglamenta "en genérico", y que se puede "ir interpretando hacia abajo".

"Es una ley simbólica, una ley simbólica en el sentido de que es la primera ley de salud digital de España que probablemente debiera provocar o agitar de alguna forma el sector para que, de una forma parecida o similar, las comunidades autónomas también empezaran a regular el fenómeno digital", ha destacado el jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Salud de Cantabria, Joaquín Cayón.

Durante la jornada también ha intervenido el presidente de la OMC, Tomás Cobo, quien ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, que es la "primera" en España y Europa, y que permitirá "agilizar" tanto la atención como la actividad asistencial a los pacientes.

"No puedo más que empezar mi intervención dándole enhorabuena al Gobierno de Cantabria por esta ley que, sin duda, marcará un hito, o marca un hito, para la transformación digital de la salud y para el avance de la salud digital en nuestro país (...) es una ley integral, que agrupa en una muchas de las normativas que están fragmentadas, una de telemedicina, de Espacio Europeo de Datos Sanitarios, de Inteligencia Artificial", ha afirmado la vicepresidenta primera y coordinadora de transformación digital de la OMC, María Isabel Moya.

El texto ha recibido igualmente apoyo por parte de los pacientes, y es que el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Pedro Carrascal, ha mandado un mensaje de "felicitación" y "enhorabuena" por un trabajo que puede acabar beneficiando tanto a los pacientes como a sus organizaciones.