Cantabria pide a Sanidad que las CCAA sean más partícipes en el Interterritorial con "diálogo y consenso"

SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero cántabro de Salud, César Pascual (PP), ha solicitado este viernes, tras su participación en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado en Toledo, que el Ministerio de Sanidad "recupere la normalidad" y que las comunidades autónomas puedan hacer valer su capacidad de "diálogo y consenso" en los asuntos abordados en el CISNS, el "máximo órgano de gobierno del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Además, Pascual ha animado a la ministra, Mónica García, a que utilice el Interterritorial para "coordinar" el SNS potenciando todas sus competencias, haciendo más partícipes a las comunidades autónomas y llevando al pleno los temas "realmente importantes para la sanidad".

"Si no existe coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, si no existe consenso y si no existe acuerdo en los temas cruciales, el sistema está abocado al fracaso, sin posibilidad de mejora ninguna", ha subrayado el consejero.

Ha insistido en que "eso no es lo que queremos las comunidades autónomas, que siempre nos hemos mostrado abiertas al diálogo y a la colaboración por el bien general, que es el único fin que perseguimos".

En este sentido, el consejero ha echado en falta que Ministerio que no haya incluido en el orden del día la ampliación del número de plazas de formación de Medicina Familiar y Comunitaria y el modo de financiación del Plan de Medicina Familiar.

Y todo ello, ha dicho, a pesar de que las comunidades del Partido Popular solicitaron el pasado 6 de marzo una convocatoria extraordinaria para abordar estos temas.

En palabras de Pascual, hay asuntos que "exigen un abordaje urgente, y aunque hoy el tono ha sido conciliador, esperamos que en las próximas convocatorias se tengan en cuenta estas demandas".