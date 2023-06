Una campaña busca visibilizar la psoriasis pustulosa generalizada, una enfermedad rara con impacto físico y psicológico

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La psoriasis pustulosa generalizada (PPG) es una enfermedad rara que tiene una prevalencia de 13 personas por millón de habitantes en España, y cuyos síntomas influyen tanto física como psicológicamente en los pacientes, por este motivo Boehringer Ingelheim y Acción Psoriasis han lanzado la campaña 'Pieles que marcan', con el objetivo de visibilizar la enfermedad, así como recordar la importancia de un diagnóstico a tiempo.

La PPG es una enfermedad inmunomediada de la piel, heterogénea y de riesgo vital que está causada por la acumulación de neutrófilos, un tipo de glóbulo blanco en la piel, lo que da lugar a pústulas dolorosas y estériles, unas pequeñas ampollas llenas de pus que pueden aparecer por todo el cuerpo, además de poder provocar otros síntomas como fiebre, dolor en las articulaciones o sensación de cansancio extremo.

Los brotes, que pueden ser recurrentes o intermitentes, pueden llegar a durar 3 meses, lo que afecta considerablemente la calidad de vida del paciente en múltiples ámbitos.

"La psoriasis es una enfermedad inmunomediada que marca a las personas que la padecen por dentro y por fuera. Por eso es tan importante que los pacientes de PPG puedan acceder a un tratamiento adecuado lo más pronto posible, para controlar cuanto antes su enfermedad y puedan así mejorar su calidad de vida y recuperar la ilusión por su presente y su futuro", ha asegurado el director de Acción Psoriasis, Santiago Alfonso.

La campaña pretende también ofrecer herramientas a los pacientes y los familiares para poder gestionar el día a día de una enfermedad que actúa sin anunciarse. "Con esta campaña hemos querido representar todas esas marcas visibles e invisibles con el fin de concienciar a la población de la existencia de esta patología, poner de relieve la importancia de acudir al médico de forma temprana y contribuir a la detección precoz para una mejor calidad de vida", ha afirmado la gerente de Medical Affairs Specialty Care de Boehringer Ingelheim España, Elena Gobartt.

Durante el acto de presentación de la campaña, se ha reproducido un vídeo en el que se ha podido ver como la ilustradora, María Hesse, ha realizado ilustraciones basadas en sus conversaciones con Verónica Follana, paciente con PGG.

"La primera vez que acudí al médico lo hice porque mi cuerpo comenzó a llenarse de descamaciones en manos y pies, expandiéndose luego por todo el cuerpo en forma de pústulas, las cuales me produjeron un dolor corporal constante y derivaron también en problemas respiratorios y cardiovasculares", ha señalado Follana.

Según ha relatado la paciente, al comienzo del diagnóstico, "no podía llevar mi día a día con normalidad, no podía lavarme el pelo, no podía sentarme o acostarme, no podía depilarme o dormir sin tener una sensación de calor y tirantez en todo el cuerpo".

Boehringer Ingelheim y Acción Psoriasis han creado un cuaderno que cuenta tanto con una versión física como descargable, para empoderar a los pacientes y proporcionarles una herramienta de apoyo en sus visitas al médico.