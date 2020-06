MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada tres clientes elige aseguradora sanitaria por recomendación, según el '3er Estudio de Emociones en Seguros de Salud 2020', de la compañía española EMO Insights International.

Por compañías, a la cabeza del ranking emocional se sitúan Generali (69,4 puntos), Allianz (67,1 puntos) y Sanitas (66,8). Seguidas por Caser (63,6), Mapfre (63,3), DKV (63,2), Axa (61), FIATC (58,5), Adeslas (58,2), Asistencia Sanitaria (57,7), Asisa (57,3), Cigna (52,9), IMQ (52) y Aegon (44,8).

Como reconocimiento a las que han destacado recibirán galardones en los II Premios EMOFriendly Health Companies: Generali, por liderar el ranking; Sanitas, por ser la que más clientes fans presenta; Allianz, por ser la compañía con más orgullo entre sus usuarios; y Caser, por ser la que menos emociones negativas genera.

Al analizar las experiencias concretas que desencadenan las emociones se observa que las fortalezas (la asistencia sanitaria, el factor tiempo o las instalaciones) no dependen de la marca, mientras que sus debilidades emocionales (ausencia de proactividad, transparencia en la información o digitalización) son claramente achacables a la aseguradora.

Un 80 por ciento de los clientes sintieron tranquilidad porque "el diagnóstico del médico fue claro", un 69% alegría porque "el tiempo desde que decidí operarme hasta mi ingreso en el hospital fue rápido" y un 67 por ciento orgullo por "la comodidad y la privacidad de las habitaciones del hospital".

Sin embargo, el 15 por ciento sintieron irritación porque "no entiendo tener que pagar cada vez que voy al médico si ya pago una cuota mensual (copagos)", un 11 por cientoimpotencia ya que "No me ofrecieron ninguna solución a mi reclamación, es lo que hay", y un 10 por ciento inseguridad porque "Existe letra pequeña en la póliza, no me cubre un tratamiento que necesitaba".