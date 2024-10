Bustinduy se remite a Trabajo y sindicatos sobre la 'baja flexible': "Si a ellos no les ha gustado, a mí tampoco"

LA OROTAVA (TENERIFE), 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha alineado este viernes con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos, al rechazar el modelo de 'baja laboral flexible' propuesto por el Ministerio de la Seguridad Social.

"No conozco la propuesta porque creo que no se ha detallado, sí conozco la reacción de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo, que en lo que tiene que ver con la salvaguarda y el respeto de los derechos de los trabajadores a mí me sirve como guía, o sea que si a ellos no les ha gustado, a mí tampoco", ha expuesto a los periodistas en una visita a un 'ecomedor' escolar en Tenerife.

La propuesta de la ministra Elma Saiz pretende, a grandes rasgos, que el trabajador, si lo acepta de forma voluntaria y bajo supervisión médica, pueda compaginar su trabajo con el periodo de baja con el fin de aumentar sus ingresos económicos al tiempo que ha precisado que el debate aún está en una fase muy inicial.