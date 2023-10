Bernardo Hontanilla, académico electo de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Real Academia de Medicina

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesor Bernardo Hontanilla Calatayud ha sido elegido académico de la Real Academia de Medicina de España representando a la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, y ocupará el sillón 32.

La votación tuvo lugar durante la Junta de Gobierno celebrada el pasado 3 de octubre, mientras que el acto de toma de posesión se celebrará en los próximos meses.

Hontanilla es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (1992). Es doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma (1995).

Asimismo, el recién electo es especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora desde 1999, y ha estado vinculado desde sus inicios al Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y a la Clínica Universidad de Navarra. Es director científico y académico del departamento de Cirugía Plástica y Reparadora de la Clínica Universidad de Navarra y también director de la Unidad de Reconstrucción de Parálisis Facial de la Clínica Universidad de Navarra.

En cuanto a sus áreas de investigación, ha dirigido 11 proyectos de investigación nacional. Como el análisis de trasplantes musculares y transferencias nerviosas en la parálisis facial mediante análisis de imagen 3D por infrarrojos. Análisis de la contractura capsular en la contaminación de implantes mamarios según los diferentes tipos de prótesis del mercado. Investigación de la regeneración del nervio periférico a través de auto y aloinjertos nerviosos. Investigación del péptido inhibidor del TGF-B1, tanto en la formación de cápsulas periprotésicas, cicatrices, así como en la afectación en la regeneración del nervio periférico.

Asimismo, ha dirigido 14 tesis doctorales; ha publicado 77 artículos indexados en JCR (55 por ciento en revistas Q1 internacionales); ha llevado a cabo 18 ponencias internacionales como profesor invitado y 135 ponencias nacionales; ha realizado 25 contribuciones a libros y capítulos de libros (3 de ellos en inglés); y es revisor habitual de las revistas 'Plastic and Reconstructive Surgery' (PRS) y 'Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery' (JPRAS).

Además, recibió el Premio Hans Handerl (2014) a la mejor trayectoria de un cirujano plástico en Europa, concedido por la European Association of Plastic Surgeons (EURAPS). Dentro de su labor docente, es catedrático de Cirugía Plástica en la Universidad de Navarra desde 2015.