Bengoa dice que si los "confinamientos selectivos" en Madrid no funcionan se deberá ir a un "macroconfinamiento"

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero vasco de Salud y exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, ha afirmado que si los "confinamientos selectivos" de algunas zonas de Madrid "no funcionan", y las cifras de incidencia no descienden, habrá que ir a un "macroconfinamiento" de la ciudad.

Bengoa ha analizado la situación generada en Madrid con el covid-19 y la posibilidad de que se sea necesario llevar a cabo en las próximas horas confinamientos selectivos para encarar la pandemia.

El exconsejero ha advertido de que "parece que se está aprendiendo demasiado despacio" y no se ha actuado con "suficiente energía" a la hora de "reforzar" de forma segmentada la información a determinados grupos de edad para modificar sus comportamientos, así como para reforzar los rastreos, test y el aislamiento.

Tras advertir del alto número de contagios entre personas de 15 a 40 años, Bengoa ha afirmado que en aquellos puntos del Estado donde los ciudadanos han tenido "un comportamiento más ejemplar y ha habido infraestructura de atención primaria de rastreo, se ha controlado la epidemia". "Donde no ha habido estas dos cosas nos hemos encontrado con la situación actual que es muy negativa", ha incidido.

De este modo, ha reconocido que en Madrid lo primero será realizar confinamientos en aquellas zonas con "alta incidencia y franca transmisión comunitaria".

"En esas zonas hay que seguir con el rastreo, pero también empezar a realizar microconfinamientos quirúrgicos. Si eso ya no funciona estás condenado a macroconfinar una ciudad como ocurre en todo el mundo", ha alertado.

No obstante, ha reconocido que "es difícil de anticipar" que se deba dar finalmente un confinamiento de este tipo en la capital, ya que es una cuestión que se puede evitar si, "reforzando los rastreadores, haciendo que la atención primaria no esté agobiada y realizando dos o tres microconfinamientos, las cifras de incidencia bajan". "Si eso no ocurre tendrán que confinar Madrid", ha zanjado.