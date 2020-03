Bengoa dice que lo más importante para hacerle frente al coronavirus es "el aislamiento social"

Cree que en España, y más incluso en Euskadi, la posibilidad de colapso sanitario es menor al existir un sistema de salud "muy resistente"

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Sanidad y codirector del Instituto de Salud y Estrategia del País Vasco, Rafael Bengoa, ha afirmado que lo más "importante" para hacerle frente al coronavirus es "el aislamiento social". Además, cree que en España, y más incluso en Euskadi, son menores las posibilidades de colapso sanitario al existir un sistema de salud "muy resistente".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Bengoa ha señalado que, cuando no se tiene un medicamento o una vacuna para la pandemia, "la intervención más importante es el aislamiento social, que, en sociedades abiertas como la nuestra, solo se consigue con la participación ciudadana y un movimiento civil".

Según ha explicado, estos virus son desconocidos "y se tarda tiempo en saber su comportamiento en términos de infecciosidad, transmisibilidad, etc". Lo que sí ha recordado es que el Covid-19 se transmite "fácilmente".

No obstante, ha destacado que, en el caso del coronavirus, se ha conocido en menos de un mes su evolución "gracias a los investigadores chinos y esa velocidad ayudará a identificar un medicamento más rápidamente que otras veces y a hacer una vacuna también más rápidamente", ha apuntado.

Rafael Bengoa, que fue asesor del expresidente de EE.UU., Barack Obama, cree que en España, y más incluso en Euskadi, hay menos posibilidad de colapso sanitario porque hay, desde hace 40 años, un sistema de salud "muy resistente y, por lo tanto, está enraizado con muy buenos profesionales, y la idea que hay que comunicar que, durante uno o dos meses, va a aguantar muy bien".

"El problema es si se prolonga más de lo que creemos la epidemia", ha añadido, para remarcar que, según cuanto perdure, habrá que tomar medidas sobre las listas de espera, etc. "Pero, de momento, no hace falta actuar así porque todos los hospitales tienen un plan de contingencia y la atención primaria está actuando de una forma muy fuerte. En otros países no hay atención primaria y no hay unos hospitales con la preparación de los nuestros", ha manifestado.

Por ello, considera que en el Estado español se tiene "bastante suerte". Además, ha apuntado que en estas epidemias hay que "seguir una serie de etapas". "El Gobierno español, los autonómicos, el nuestro en Euskadi, están siguiendo las etapas recomendadas, pero se tienen que adecuar a cada país, en función de la fuerza de la epidemia y cómo se presenta en cada país. Se va poniendo más músculo a las intervenciones según van avanzando las cosas", ha añadido.

MÁS EPIDEMIAS

El exconsejero ha apuntado que, en el futuro, "va a haber más epidemias, probablemente con este tipo de infecciosidad, transmisibilidad y cierta mortalidad", por lo que "conviene pensar que es probable que sean como esta, que afecten a las personas más vulnerables, que son los enfermos crónicos y mayores". "Nos podemos perfectamente preparar para esa eventualidad", ha indicado.

Rafael Bengoa ha apuntado que, en estos momentos, el sistema de salud está "muy orientado a recibir enfermos, en vez que estar activamente interactuando con ellos en su domicilio". "Mientras no se tenga ese proceso proactivo de interacción con ellos, también de ir a visitarles más a domicilio, vamos a tener siempre a este grupo de crónicos y de mayores más vulnerables", ha avisado.

EL HUMOR

Tras señalar que hay personas que han entrado "en pánico" ante la pandemia, ha apuntado que "estar algo concernido es bueno". Además, ha alabado "la reacción más positiva" en España porque la ciudadanía "está usando el humor como una especie de terapia de grupo".

"Al estar aislados en casa, la gente está siendo muy imaginativa para poder anticipar lo que les espera en los próximos quince días y es bastante interesante que esa reaccione vaya a ayudar a otras personas", ha subrayado.

Por ello, ha animado a la gente "que hace estas cosas tan originales, de humor o de pasatiempos, juegos, etc, para que las siga proyectando en la red" porque ayuda a las personas. "Es mucho más interesante que los bulos que hay", ha concluido.