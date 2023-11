Bengoa afirma que el SNS "no está haciendo lo suficiente" para mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex consejero de Sanidad del País Vasco y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rafael Bengoa, ha señalado que el Sistema Nacional de Sanidad (SNS) "no está haciendo lo suficiente" respecto a la mejora de la calidad de vida de los pacientes de cáncer.

Durante el II Congreso de Supervivientes de Cáncer 'Llenos de Vida' de la Fundación Sandra Ibarra, Bengoa ha resaltado las mejoras y avances que han logrado el aumento de la esperanza de vida, además del aumento de la supervivencia en el caso de los pacientes con cáncer. Sin embargo, el ex directivo de la OMS ha destacado que, en ocasiones, los años añadidos que se consiguen no han significado una mayor calidad de vida.

La falta de mejoras en la prevención, el cribado y la fase de supervivencia han sido algunos de los temas que también ha destacado Bengoa en cuanto a los futuros modelos asistenciales.

Asimismo, el ex directivo de la OMS ha subrayado la importancia de la concienciación y responsabilidad entre la población para la mejora del Sistema Nacional de Sanidad. Bengoa recomienda participar en programas de cribado y acudir al médico cuanto antes al detectar cualquier síntoma de que algo no va bien.

Como conclusión, ha incidido en la necesidad de promover la creación de planes individualizados para los supervivientes, que concreten el tratamiento y los cuidados que cada uno necesita.