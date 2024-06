Bancalero acusa a Mónica García de esconderse en un último Consejo Interterritorial "de mero trámite"

El consejero advierte de que este verano no se podrá sustituir a los profesionales ni mantener todos los consultorios abiertos



JACA (HUESCA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha insistido en que las comunidades autónomas han "tendido la mano" a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que han pedido que tome "medidas extraordinarias", aunque sean de carácter temporal, ante la falta de profesionales sanitarios, pero "no ha adoptado ni una sola medida" y "se ha escondido" en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este viernes, que ha calificado como "de mero trámite".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Jaca (Huesca), el consejero ha vuelto a responsabilizar al Gobierno central de la falta de profesionales sanitarios. "Es culpa del Ministerio de Sanidad, de Mónica García. No ha tomado ni una sola medida que favorezca el que podamos tener mayor número de profesionales", ha dicho.

En este sentido, Bancalero ha indicado que, ante la propuesta aragonesa de disponer de los residentes que acabarán en el mes de septiembre, "lo único que ha hecho --Mónica García-- ha sido enviarnos por escrito cuál es la normativa, que ya la sabemos".

Bancalero, por tanto, ha recordado que es el Ministerio el que tiene la competencia para redactar una nueva orden, aunque sea de forma transitoria y excepcional, para poder movilizar a los residentes de una unidad docente a otra que no lo sea, pero el documento elaborado por Sanidad no recoge esa medida, en referencia a las palabras de la ministra, que ha avisado de que no apoyará propuestas que "rayan la ilegalidad".

Además, ha señalado que la ministra "se deja en el tintero la falta de profesionales en el ámbito de la salud mental", al hablar de repartir fondos para ello. "Tenemos necesidades de profesionales especialistas para el ámbito de la salud mental, psiquiatras y psicólogos clínicos", ha afirmado el consejero de Sanidad, más cuando este viernes se ha aprobado ofrecer apoyo psicológico a los pacientes con cáncer.

En este sentido, el consejero aragonés ha asegurado que todas las comunidades quieren dar apoyo psicológico a los pacientes con cáncer, pero ha pedido a García que facilite los profesionales, porque "esa responsabilidad es suya".

"Nosotros queremos dar apoyo psicológico, pero no tenemos profesionales, no hay psicólogos clínicos, con lo cual necesitamos más plazas del PIR, y la ministra no escucha nuestras demandas", ha expresado.

NO SE PODRÁN SUSTITUIR LAS VACACIONES ESTE VERANO

Por otro lado, Bancalero ha avanzado que este verano no se podrán sustituir las vacaciones de los profesionales sanitarios porque "tienen derecho al descanso" y "luego el resto del año es muy duro". "Si nuestros profesionales no descasan, no solamente se agotarán, sino que no querrán trabajar en el Sistema Nacional de Salud", ha advertido.

En este sentido, ha acusado a la ministra de abordar este problema con "frivolidad" y de "faltar a la verdad" al decir que el próximo verano "iba a ser exactamente igual que el resto de verano", cuando este año faltan más profesionales sanitarios que el anterior y no se podrá contratar a los residentes porque hasta septiembre no acaban su formación.

"Si seguimos así, con esta actitud que tiene la ministra, el Ministerio a día de hoy está dinamitando los cimientos del Sistema Nacional de Salud, porque el principal y el más activo de los recursos son los recursos humanos", ha alertado.

PLAN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

En este punto, el consejero ha señalado que el Gobierno de Aragón ha trabajado en un plan para mantener abiertos los consultorios médicos este verano, si bien ha reconocido que "por población, había consultorios que les correspondía una visita de un día a la semana y se estaba yendo incluso tres o cuatro días". "Esto sí que lo estamos intentando organizar y optimizar para que no tengamos que cerrar ningún consultorio", ha añadido.

"Por supuesto, los centros de salud permanecerán todos abiertos, pero algunos consultorios es verdad que vamos a reducir hasta lo que el decreto de 1997 permite", ha precisado, porque la situación es "verdaderamente problemática".

Por ello, ha explicado que se va a contar con los residentes que acabarán su especialidad en el mes de septiembre, de los que 44 años de ellos ya han firmado voluntariamente, para que se vayan incorporando a centros de difícil cobertura conforme los profesionales titulares vayan cogiendo sus vacaciones.

"Como no puede ser de otra manera, les agradezco a estos residentes su voluntariedad y el Gobierno de Aragón le dará ese incentivo, ese reconocimiento económico por esa prestación que van a hacer a toda la ciudadanía aragonesa", ha agregado.