Baja 16 puntos la población partidaria de recibir todas las dosis pautadas de la vacuna contra la Covid-19

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aunque los últimos datos suministrados por el Ministerio de Sanidad muestran que el 50,3 por ciento de la población española ha recibido ya su dosis de refuerzo o tercera dosis, en el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se observa una caída de 16 puntos en la confianza de la población española partidaria de recibir una dosis adicional.

Llama la atención que esta bajada se dé entre la población que ya ha recibido alguna de las dosis pautadas. Así, este mes el 68 por ciento de esta población se muestra a favor de una nueva dosis frente al 84,5 por ciento de enero. Mientras, aumentan los que están categóricamente en contra, pasando del 9 por ciento de enero al 16 por ciento de la población consultada en febrero. Asimismo los que dudan sobre su administración aumentan de 4l al 8 por ciento en este último mes.

No obstante, según los datos del Barómetro de febrero, un 96 por ciento de la población española afirma estar vacunado contra la Covid-19, sin embargo no todos tienen la pauta completa: un 3,7 por ciento solo tiene una dosis; el 33 por ciento tendría dos dosis y hasta el 62 por ciento habría recibido la tercera dosis o dosis de refuerzo.

En cuanto a los no vacunados, el barómetro realizado del 1 al 12 de febrero sobre una muestra de 3.860 personas, mantiene este dato en un 3,7 por ciento de la población. En cuanto a los motivos de no vacunarse, se mantienen los mismos que en anteriores encuestas: el 27,3 por ciento no se fía de estas vacunas; el 11 por ciento no cree que sean eficaces y hasta un 10 por ciento no lo hace por miedo a que tengan riesgos para la salud/efectos secundarios-colaterales.

Por otro lado, baja 4 puntos el porcentaje de la población a favor de la vacunación obligatoria de la Covid-19 (46%); y un 44,7% afirma que no habría que obligar a nadie a vacunarse. Mientras, un 26 por ciento cree que habría que obligar a vacunarse al personal sanitario, al personal que trabaja en las residencias de personas mayores, y a los que tienen relaciones profesionales directas con el público en general; y un 23 por ciento rechaza la vacunación obligatoria en esta población.

La encuesta vuelve a preguntar por la vacunación pediátrica de la Covid-19. De los que tienen hijos de entre 5 y 11 años el 80 por ciento está a favor de que se les administre la vacuna, mientras el 17 por ciento se muestra contrario a su vacunación.