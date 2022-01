Ayuso ve un "horizonte positivo" con la pandemia y apunta a que los datos descienden "en picado"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este lunes que se vislumbra un "horizonte positivo" con la pandemia y apunta a que los datos "descienden en picado".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Ayuso ha señalado que la variante ómicron se ha prolongado "más de lo esperado" dado que "las Navidades han hecho que esta meseta haya sido más larga de lo deseado".

"Lo cierto es que está descendido en picado, ahora a continuación serán las UCIS. Siempre va de la misma manera y hacia adelante tenemos un futuro muy prometedor. Yo creo que en Madrid ya lo hay, hemos asentado las bases para ser una región de referencia, cada vez más escuchada por todo el mundo", ha subrayado.

En declaraciones a 'ABC' recogidas por Europa Press, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha apuntado en la misma dirección y ha señalado que espera que en Semana Santa se pueda estar "libres de ómicron".

"Esperamos que sí. No contamos con que la fase de meseta fuera a ser tan larga, quizá lo fue por el final de las fiestas navideñas, pero ahora ya llevamos 10 días de descenso. Y no sólo los contagios; todos los indicadores sin excepción van en esa línea", ha explicado.

En esta línea, ha apuntado que incluso el descenso de la ocupación en UCI "ha llegado antes" de lo esperado. "No tenemos en el horizonte nada que nos pueda hacer cambiar esa tendencia", ha indicado el consejero, que, no obstante, ha recordado que sigue habiendo muchos ingresos.

"La proporción con otras olas es mucho menor. Ahora con ómicron, los que más ingresan son principalmente no vacunados, y de los inmunizados, son los que tienen más patologías de base", ha explicado Ruiz Escudero, que ha apuntado a la incertidumbre en cuanto a otras variantes que puedan surgir.

En esta línea, ha resaltado que la denominada sublinaje BA.2, conocida como 'ómicron silenciosa o sigilosa', con dos casos ya detectados en la Comunidad. "En otros países de Europa, no está desplazando a Ómicron, es una buena noticia, y no parece que la clínica vaya a ser distinta. Vamos a estar alerta pero no tenemos especial preocupación", ha explicado.

En cuanto al cambio de estrategia para abordar el SARs-CoV-2 como el virus de la gripe, el consejero ha reiterado que es "partidario" de la 'gripalización' "cuando se den las condiciones epidemiológicas". "Nosotros ya tenemos nuestra red de médicos centinela, y a partir de ahí, según la población que atienden, se extrapola. Sería un cambio total en lo que es la contabilidad del registro de diagnósticos, porque ahora se va caso a caso. Superada esta sexta ola, sí que parece que se puedan dar esas condiciones. Eso si, con un factor que no controlamos: la siguiente mutación de Covid, que es algo que no ha dejado nunca de sorprender", ha explicado.

Por su parte, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Publica de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha apuntado a la última actualización del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) para abordar la nueva situación. Según este documento, "puede ser el momento de cambiar el abordaje de la pandemia, cambiando el objetivo de controlar la transmisión del virus por el de controlar la morbimortalidad de la Covid".

"Y vacunar, booster y protección de vulnerables", ha apuntado el viceconsejero en un apunte en su cuenta personal de Twitter en este sentido.