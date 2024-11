Ayuso, sobre Muface: "Lo que funciona no hay que cambiarlo, si acaso hay que potenciarlo"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este jueves su advertencia sobre un posible "colapso" del sistema sanitario público y privado en caso de que no se llegue a un acuerdo para la cobertura sanitaria de Muface, después de que las compañías aseguradoras hayan decidido no acudir a la oferta de licitación actual, y ha indicado que "lo que funciona no hay que cambiarlo, si acaso hay que potenciarlo".

Así lo ha manifestado durante la inauguración del Hospital Universitario HM Madrid Río, como ya lo había hecho previamente en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por "jugar con la preocupación y con la salud" de los funcionarios, buscando "colapsar el sistema público".

"Estos días estamos un poco preocupados por la situación que se está dando de Muface y los seguros privados. Además de la pérdida masiva de empleo que esto puede crear, se une un colapso del sistema sanitario tanto público como privado. Si se colapsa este sistema público, evidentemente detrás va el privado", ha declarado Ayuso tras la inauguración del Hospital Universitario HM Madrid Río, noveno centro hospitalario del Grupo en la Comunidad de Madrid.

Considera que las listas de espera se "multiplicarán" y que se "desguazará" la atención y la calidad del sistema sanitario, por lo que ha instado al Ministerio de Sanidad y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España a que se pongan de acuerdo "por el bien de todos".

"Lo que funciona no hay que cambiarlo, no hay que tocarlo. Si acaso hay que potenciarlo", ha añadido, tras lo que ha expresado que el sistema "no va a dar de sí" y que puede "reventar" en caso de que no se llegue a un punto común en las negociaciones.