Aumento de los abortos voluntarios: ¿Los españoles saben realmente usar los métodos anticonceptivos?

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), José Cruz Quílez, ha advertido de que hay más abortos voluntarios en España "por no saber usar los métodos anticonceptivos que por no usarlos", por lo que ha llamado a una mayor educación sexual.

Así se ha pronunciado el ginecólogo en rueda de prensa este viernes, tras ser preguntado por el aumento de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que se produjeron en 2022 en España con respecto a 2021, según los datos que publicó este jueves el Ministerio de Sanidad.

Así, ha explicado que, si se suman las personas que utilizaron diferentes métodos anticonceptivos del informe y se compara con el total de las personas que no usaron ninguno, las que sí los utilizaron son más. "Es decir, hay más embarazos por fallo de método que por no utilizar", ha insistido.

"El método más utilizado en España de todos los anticonceptivos es el preservativo. Aún así, no dejan de crecer el número de infecciones de transmisión sexual, lo que significa que no se están utilizando bien", ha abundado. Por tanto, según el experto, el preservativo, además de no ser de los métodos más efectivos, "pierde una parte de su efectividad si no se utiliza correctamente".

En este punto, Cruz ha hecho hincapié en que el impulso que se está dando desde las sociedades científicas a los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC) es "porque realmente son los más efectivos, son los que menos fallan". Sin embargo, ha lamentado que "no llegan a la sociedad", ya que, aunque las sociedades científicas llevan "muchos años" hablando de ello, el crecimiento de estos métodos es muy leve.

Según el experto, España sigue siendo un país con un uso "muy importante" del preservativo porque la gente joven no acude a la consulta a recibir consejo en este sentido, por lo que "no hay una educación para que puedas elegir cuál es el método que mejor viene".

FINANCIACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Así las cosas, tanto la SEC como la Fundación Española de Contracepción (FEC) reclaman que "realmente" los métodos anticonceptivos estén financiados por el Estado. "El Gobierno se ha comprometido a financiar y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos de última generación. Nuestra labor desde las sociedades científicas es conseguir que esto se consiga de forma efectiva", ha apostillado Cruz.

Por otro lado, para Cruz, otra causa del aumento de las IVE es "la hormonofobia creciente", sobre todo entre los jóvenes. "Las nuevas generaciones van abrazando todo aquello que es más o menos natural y huyen un poco de tratamientos hormonales", ha explicado el doctor. Sin embargo, ha alertado de que todas estas personas que están alejándose de los tratamientos hormonales no los están sustituyendo por otros. "Si realmente no queremos determinado método, deberíamos abrazar a otro, no dejar todo en manos de métodos de baja efectividad", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la FEC, José Gutiérrez, ha insistido en la importancia de la implantación de la educación afectivo sexual en todas las edades, ya que, si no, los jóvenes aprenden "con referencias pornográficas". "Si no incidimos en la educación, iremos a peor, y el año que viene no será un aumento del 9 por ciento, sino del 20 por ciento", ha finalizado.