Aumentan un 14% los casos de Covid-19 en Navarra por una "relajación demasiado rápida" de las medias preventivas

PAMPLONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El último Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) señala que en la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre se han confirmado 163 casos por PCR o por antígeno (25 por 100.000 habitantes), lo que supone un aumento "no significativo" del 14% respecto a la semana anterior.

Según concluye el informe, aunque se estabiliza la incidencia de infecciones, "todavía se mantiene circulación del COVID-19, y el número de infecciones generadas a partir de cada caso vuelve a superar la unidad, lo que indica una relajación demasiado rápida de las medidas preventivas". "Los niveles de incidencia son bajos, por lo que la situación puede reconducirse si se mantienen algunas precauciones y medidas preventivas por parte de la población y se procura evitar situaciones que favorezcan la propagación del COVID-19", ha subrayado.

"Mientras exista evidencia o sospecha de circulación del COVID-19 u otros virus respiratorios, cada persona debe poner los medios para evitar contagiarse y transmitir la infección, combinando las siguientes medidas: la distancia física interpersonal de más de metro y medio minimiza el riesgo de transmisión", ha insistido. Cuando no puedan mantenerse estas condiciones debe utilizarse mascarilla; uso de mascarilla cuando no se mantiene la distancia física de seguridad entre personas. Se debe mantener el uso de la mascarilla en situaciones en las que se coincide con personas no convivientes habituales, en espacios cerrados o en espacios abiertos si no se mantiene la distancia interpersonal; y la vacunación completa que "reduce mucho el riesgo de presentar enfermedad grave, y moderadamente el riesgo de infección ante un contacto con un caso".

EL 89,1% DE LA POBLACIÓN VACUNABLE TIENE LA PAUTA COMPLETA

En lo que respecta al proceso de vacunación, ayer martes se administraron 1.052 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 986.531.

Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 517.933 personas (el 89,1% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 78,3% de la total). Además, ha recibido al menos una dosis el 90,3% de la población vacunable y el 79,4% de la total, 524.751 personas.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 97% de los de 60 a 69 años; el 94% de los de 50 a 59 años; el 87% de 40 a 49 años; el 76% de 30 a 39 años; el 79% de 20 a 29 años; y el 81% de 12 a 19 años.

Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 80 y más es del 100%; de 70 a 79 años, el 100%; de 60 a 69 años, el 98%; de 50 a 59 años, el 95%; de 40 a 49 años, el 88%; de 30 a 39 años, el 78%; de 20 a 29 años, el 82%; y de 12 a 19 años, el 84%.