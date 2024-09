Aumenta la mortalidad por cáncer de la sangre en trabajadores nucleares sometidos a dosis bajas de radiación

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), e instituciones asociadas de Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos advierten de un aumento de la mortalidad por neoplasias hematológicas en trabajadores de instalaciones nucleares expuestos de forma persistente a dosis bajas de radiación ionizante.

Los científicos hallaron una asociación positiva entre la exposición a dosis bajas de esta radiación a largo plazo y la mortalidad debida a leucemia (excluida la leucemia linfocítica crónica [LLC]), leucemia mieloide crónica, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico y mieloma múltiple. Los resultados se publican en 'The Lancet Haematology'.

Los científicos estimaron que la tasa de mortalidad por leucemia aumentaba en más de un 250 por ciento por gray (Gy) de exposición (tasa relativa de exceso [ERR] por Gy, 2,68; intervalo de confianza del 90%, 1,13-4,55) y descubrieron que el exceso de tasa se describía razonablemente mediante un modelo lineal dosis-respuesta.

La dosis de exposición a la radiación típicamente acumulada por los trabajadores del estudio fue baja, de 0,016 Gy, y la mortalidad absoluta por leucemia atribuible a la exposición a la radiación en la población del estudio se estimó en 13 muertes por exceso por cada 100.000 trabajadores durante un periodo de 35 años (en comparación con las 250 muertes esperadas por leucemia no LLC entre las personas no expuestas a la radiación).

Un gray es una unidad de la dosis absorbida de cantidad de radiación que mide la energía depositada por la radiación ionizante, definida como la absorción de un julio de energía de radiación por kilogramo de materia.

Los estudios de personas expuestas a dosis bajas de radiación contribuyen a la comprensión de los riesgos de la radiación a los niveles de exposición que preocupan en la actualidad y, por lo tanto, pueden informar los esfuerzos de protección contra la radiación. La ERR por Gy de mortalidad por leucemia estimada en este estudio se aproxima a la tasa de exceso estimada anteriormente en el Radiation Effects Research Foundation Life Span Study de los supervivientes japoneses de la bomba atómica, que fue de 2,75 por Gy.

Este nuevo artículo es una importante actualización del 'Estudio Internacional de Trabajadores Nucleares' (INWORKS), que realizó un seguimiento de 309.932 trabajadores de la industria nuclear durante una media de casi 35 años, lo que supone un seguimiento total de 10,7 millones de personas-año. Los trabajadores trabajaban en centrales nucleares de Francia, el Reino Unido y Estados Unidos y se les controló con placas de radiación, que medían su exposición a la radiación.

El CIIC lleva más de 35 años coordinando y dirigiendo estudios conjuntos de trabajadores nucleares. Los socios del estudio INWORKS son el IARC, el Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Francia), la Health Security Agency del Reino Unido, el National Institute for Occupational Safety and Health (Estados Unidos), el Instituto de Salud Global de Barcelona (España) y la Universidad de California, Irvine Joe C. Wen School of Population & Public Health (Estados Unidos).