Aumenta los adolescentes que reciben tratamiento en Proyecto Hombre y las patologías duales por consumo

GUADALAJARA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Proyecto Hombre atiende en Castilla-La Mancha, a través sus centros de día ambulatorios, a unas 300 personas, de ellas, cerca de 100 son adolescentes de entre 14 y 18 años, un colectivo que ha experimentado un aumento reseñable, motivado fundamentalmente por el consumo de drogas como porros, alcohol y, a veces también cocaína.

El dato lo ha aportado este miércoles el director de Proyecto Hombre en Guadalajara, Modesto Salgado, quien ha aprovechado para anunciar también que, para el verano, tendrá sustituta al frente de esta entidad en Guadalajara, después de 33 años, y que él pasará a un segundo plano, ya jubilado, aunque seguirá vinculado como presidente de la Fundación.

Aprovechando una visita del presidente del PP regional, Paco Núñez, y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, a la Finca de Castillejos, donde Proyecto Hombre tiene su centro terapéutico no ambulatorio, Salgado ha reconocido que empiezan a tener más adolescentes de 14 o 15 años en los programas ambulatorios de día, aunque en este caso ha puntualizado que si bien no ingresan es porque creen que no sería bueno para ello, pero que "es el colectivo que está creciendo más".

Y es que, se están encontrando adolescentes que se fuman 30 y hasta 40 porros diarios, al margen de alcohol y, a veces, hasta cocaína, hechos que pueden llevar -ha dicho- a desgracias como el fallecimiento reciente de un joven de 14 años en Madrid por consumo de 'veneno rosa'.

"Desgraciadamente, cada día estamos atendiendo a más adolescentes", ha subrayado, siendo el principal problema el abuso del consumo de hachís o marihuana, que suele estar adulterada y que es 15 veces más potente que la de hace 20 años, por lo que les engancha de manera muy rápida.

Así, al tratarse de jóvenes que aún están en un proceso de crecimiento de su cerebro que se suele prolongar hasta los 22 años, en muchos casos se ocasiona un deterioro del cerebro irreversible por el consumo abusivo de drogas.

Según ha dicho, otro problema añadido es que se están encontrando que de los 100 menores que tienen ahora, unos 50 tienen una patología dual, un trastorno psiquiátrico por empezar a consumir marihuana muy jóvenes, siendo la rehabilitación mucho más complicada.

"Es el daño que está haciendo.

Los adolescentes piensan que el hachis o la marihuana no son peligrosas y están haciendo un daño tremendo", ha abundado.

De los jóvenes que atienden en toda la región, en Guadalajara habrá una decena, 20 en Toledo y también ha aumentado en el resto de provincias de Castilla-La Mancha.

Los estudios realizados por varias universidades desvelan que en torno al 80% de la gente que realiza el programa completo de Proyecto Hombre se rehabilita y no recae de nuevo.

Sin embargo, Salgado recuerda que es fundamental acabarlo y apunta que cerca del 50 por ciento están unos meses y abandonan, algunos vuelven después.

Aunque la sede central está en Guadalajara, cuentan con centros repartidos en distintos puntos de Castilla-La Mancha, y en cuanto al coste de estos programas terapéuticos, la gente de Castilla-La Mancha no tiene que abonar nada porque se trata de un coste que afronta el Gobierno regional a través de plazas concertadas.

En su visita a Proyecto Hombre para conocer más en profundidad el trabajo que realiza esta organización en toda Castilla-La Mancha y más concretamente en Guadalajara, Núñez ha felicitado a su director, Modesto Salgado, y a su equipo, por la "incansable labor" que realizan para sacar de adiciones como la droga o el alcohol a gente que ha tenido la desgracia de caer en ellas.