Atrys Health y Fundación Vithas utilizarán el análisis inmunológico de Kantaro Biosciences en estudios Covid-19

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Atrys Health y Fundación Vithas potenciarán su colaboración científica sobre el impacto del Covid-19 en profesionales de la salud con el uso de nuevos inmunoensayos basados en tecnología desarrollada por investigadores del Mount Sinai Health System de Nueva York (Estados Unidos).

Este estudio clínico tiene como objetivo evaluar la respuesta inmune al Covid-19 de una cohorte de profesionales de la salud de los Hospitales Vithas, muchos de ellos expuestos al virus SARS-CoV-2 mientras atendían a pacientes con Covid-19 desde los inicios de la pandemia.

El proyecto incorporará 'COVID-SeroIndex', un nuevo ensayo inmunológico de Kantaro Biosciences, compañía mayoritariamente participada por Mount Sinai y creada en respuesta a la pandemia de Covid-19.

El ensayo se basa en tecnología desarrollada por Florian Krammer, profesor de vacunación de Mount Sinai, y Carlos Cordón-Cardó, profesor de la cátedra Irene Heinz Given and John LaPorte Given y presidente del Departamento de Patología, Medicina Molecular y Celular de Lillian and Henry M. Stratton-Hans Popper del Mount Sinai Health System de Nueva York.

Al análisis inmunológico, el estudio incorpora la investigación de los perfiles genéticos implicados en la respuesta a infecciones con el propósito de identificar biomarcadores genómicos asociados a la sensibilidad o resistencia a la infección y así recabar información que permita mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

El nuevo inmunoensayo, 'COVID-SeroIndex', con certificación 'CE-IVD' para diagnóstico clínico en la Unión Europea, ha sido seleccionado para este estudio porque determina con precisión cuantitativa los niveles de anticuerpos que pueden neutralizar el SARS-CoV-2, que pueden proporcionar inmunidad contra el Covid-19.

La tecnología subyacente de 'COVID-SeroIndex' ha sido probada por los Laboratorios Clínicos del Hospital Mount Sinai y no requiere equipos patentados para su implementación. Esta tecnología ya se ha utilizado para analizar aproximadamente 90.000 muestras de pacientes, demostrando que permite detectar con precisión la presencia y los niveles de anticuerpos IgG neutralizantes que se generan como parte de la respuesta inmune al virus CoV2 del SARS.

El análisis cuantitativo de anticuerpos es de gran importancia para evaluar tanto el estado inmunológico como la respuesta a las vacunas, y por lo tanto para la toma de decisiones de atención médica y políticas de salud pública. "Es muy satisfactorio poder asesorar estudios científicos relevantes como este, que incorporan la prueba COVID-SeroIndex de Kantaro. Este nuevo inmunoensayo será clave para determinar qué personas alcanzan altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Atendiendo a los primeros datos de que disponemos, estos anticuerpos podrían brindar una protección inmediata y efectiva contra Covid-19", ha dicho Cordón-Cardó.

Asimismo, el presidente ejecutivo de Atrys, Santiago de Torres, ha destacado que con esta nueva colaboración con centros de investigación de primer nivel, Atrys "multiplica" sus capacidades en el ámbito del diagnóstico avanzado, poniéndolas al servicio del reto global para lograr el control de la pandemia de Covid-19.

Por su parte, el director científico corporativo de Vithas y director gerente de Fundación Vithas, Ángel Ayuso, ha subrayado el firme compromiso de Vithas con la investigación traslacional de excelencia. "Es sin duda una grandísima noticia que nos permitirá poder obtener resultados mucho más precisos con una gran celeridad para mejorar la gestión de nuestro personal sanitario ante futuras oleadas epidémicas", ha declarado.

Atrys ha firmado un acuerdo de marketing y distribución con Bio-Techne, líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de herramientas innovadoras y reactivos bioactivos para la investigación y el diagnóstico clínico, y con Kantaro Biosciences.

El acuerdo prevé la distribución de COVID-SeroIndex y COVID-SeroKlir, que también ha recibido la marca CE, kits cuantitativos de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2, así como la prestación de servicios diagnósticos utilizando estos kits, en determinados territorios de Europa y América del Sur, incluidos España, Portugal, Colombia y Brasil, Perú y Chile.