Atención Primaria celebra que el Gobierno les tenga en cuenta en la gestión del Covid-19

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha celebrado que, cinco semanas después de la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, la Atención Primaria entre por fin dentro del discurso del Gobierno en relación a la gestión de los casos.

"Desde la SEMG venimos reclamando desde el inicio de la crisis el papel que le tendría que haber correspondido al primer nivel asistencial a la hora de llevar un abordaje comunitario y de contención en esta crisis sanitaria", ha dicho la organización.

Sin embargo, apostilla, es ahora, que se quiere iniciar el proceso de desescalada, cuando los profesionales que trabajan en Atención Primaria tienen la "gran responsabilidad" de indicar cuándo es preciso hacerlo en cada comunidad autónoma, en base a los datos de afectados.

No obstante, ha avisado de que para poder detectar y conocer la realidad de los casos de contagios en cada región, no solo basta con anunciarlo, sino que es necesario que, "de una vez por todas", la Atención Primaria disponga de las herramientas "adecuadas" y tenga acceso pruebas diagnósticas para poder hacerlo.

"Ese material ha estado ausente y sigue ausente en la mayoría de los centros asistenciales, principalmente, los tan anunciados test masivos de detección, que desde que se prometieron podrían haber permitido aislar ya desde el primer nivel los posibles casos, evitando de este modo la propagación de los contagios con tanta rapidez", ha señalado.

Además, la SEMG ha recordado que actualmente el personal de los centros de salud sigue "aún sin disponer" de los medios de protección adecuados, no solo en consulta, sino en la atención domiciliaria, lo que ha provocado que ellos mismos hayan enfermado y, sin saberlo, hayan contagiado a sus propios pacientes.

"Un fonendo y una mascarilla quirúrgica no es la dotación más adecuada. De seguir así, los casos de infectados por Covid-19 no solo no se estabilizarán, sino que seguirán en aumento. Durante toda la crisis, los profesionales de Atención Primaria han estado adaptando su trabajo a la nueva situación para no dejar desatendidos a sus pacientes, principalmente a los crónicos", ha recalcado.

No obstante, ha avisado de que al haber estado ausente del discurso político y mediático, de cara a la población es como si su personal hubiese estado de manos cruzadas. "Anuncios como el de ayer ignoran todo lo que el primer nivel lleva haciendo hasta ahora, en la mayor parte de los casos sin recursos ni protección, a pesar de contar con pruebas tan evidentes, como que la mayoría de los profesionales fallecidos por esta nueva enfermedad están siendo médicos de familia", ha recalcado.

Finalmente, la SEMG ha pedido que se reconozca el trabajo de la Atención Primaria en el abordaje de esta crisis, se proteja a sus profesionales y se dote de los recursos necesarios para desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas a la pandemia, con la capacidad resolutiva que la caracteriza y seguridad para el paciente.