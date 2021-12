Asturias dice que obligar a usar mascarilla en un paseo por la montaña "no aporta gran cosa"

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández, ha recordado este martes que el uso de mascarilla sigue siendo obligatoria en España, también en los espacios abiertos si no se puede mantener la distancia adecuada.

Así, se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de establecer una obligación del uso de la mascarilla aún más estricta, es decir, la imposición de su uso incluso cuando haya espacio suficiente. A juicio de Fernández, forzar a un senderista que esté paseando por la montaña a llevar mascarilla "no aporta gran cosa" en la lucha contra la pandemia de COVID-19.

Distinto es, ha explicado Fernández, aquellos espacios, sobre todo urbanos, en los que existe una gran afluencia de personas. Lo importante, ha insistido, es que se garantice la distancia de metro y medio. Y eso ya es obligatorio según la normativa estatal. "No parece que aporte demasiado que obliguemos a las personas a poner mascarilla cuando hacen senderismo o montaña", ha razonado.

El aumento de la incidencia en los últimos días en España de la COVID-19, fundamentalmente por la COVID-19, ha abierto el debate sobre si el uso de mascarillas debería volver a ser obligatorio en todos los lugares, tal y como ya se estableció en su día. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo este lunes que habría que reponer esa obligatoriedad de usar mascarilla en los exteriores frente a la normativa actual que permite quitarla en el caso de que haya distancia de seguridad entre los viandantes y no haya aglomeraciones.

El consejero de Salud asturiano, Pablo Fernández, ha hablado de este y otros asuntos en una comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias, en la que ha evitado detallar las propuestas que realizará el Gobierno del Principado en la Conferencia de Presidentes de este miércoles convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No tengo que responder a esa pregunta, no me correspondería" o "no soy yo el que tiene que decir aquí lo que se va a proponer", se ha limitado a decir Fernández cuando el diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón ha insistido para saber las posiciones que va a defender Asturias.

El parlamentario de la formación morada ha dicho que, si bien es un tema que atañe al presidente en funciones asturiano, que es quien va a la reunión --el presidente de Asturias, Adrián Barbón, está en aislamiento por COVID-19-- los criterios son sanitarios y los parlamentarios asturianos deberían conocerlos. "Lo apropiado es que el anuncio lo haga él, no yo", ha respondido Fernández. Sí ha comentado el dirigente asturiano en otro punto de la comparecencia, que es importante que se adopten decisiones "de manera consensuada".

En otro orden de cosas, Pablo Fernández ha dicho que la actual situación de la pandemia es "preocupante" y ha pedido a los representantes de las distintas formaciones políticas que estén "unidos" y que, junto al Gobierno, remen en el mismo barco.

Las primeras evidencias de la variante ómicron, ya detectada en Asturias y la que afecta a Adrián Barbón, indican "cierto escape a la inmunidad y alta transmisión", ha advertido Fernández.