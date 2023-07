Asocian la buena memoria de los adultos mayores a un movimiento más rápido

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas de 80 años que pueden recordar eventos cotidianos y experiencias de la vida como alguien de 20 a 30 años más joven, tienen más probabilidades de tener una mayor velocidad de movimiento que los adultos mayores típicos así como tasas más bajas de ansiedad y depresión, según un nuevo estudio publicado en la revista 'The Lancet Healthy Longevity'.

La función de la memoria de la mayoría de las personas disminuye gradualmente a medida que envejecen; sin embargo, las personas con 'superedad' (superager), es decir, personas de ochenta años con la función de memoria de personas décadas más jóvenes, parecen poder evitar este deterioro relacionado con la edad.

"Nuestros hallazgos sugieren que los 'superager' son resistentes a estos procesos, aunque las razones precisas de esto aún no están claras. Al profundizar en los vínculos entre el superenvejecimiento y la velocidad de movimiento, podemos obtener información importante sobre los mecanismos detrás de la preservación de la función de la memoria en la vejez", afirma la primera autora del estudio, Marta Garo-Pascual, del Centro de Alzheimer de la Fundación Reina Sofía, en Madrid.

Los autores han realizado uno de los análisis más grandes de personas mayores hasta la fecha. 'Superagers' y adultos mayores típicos fueron descubiertos dentro de un proyecto en curso diseñado para ayudar a identificar indicadores tempranos de la enfermedad de Alzheimer.

La cohorte del 'Proyecto Vallecas' en Madrid está compuesta por personas de 69 a 86 años sin trastornos neurológicos ni psiquiátricos graves. De los 1.213 participantes de la cohorte, reclutados entre 2011 y 2014, se identificaron e incluyeron en el nuevo estudio 64 'superagers' y 55 adultos mayores típicos, con un buen desempeño en varias tareas cognitivas pero sin mostrar capacidad de memoria 'superager'.

Los 'superagers' y los adultos mayores típicos se identificaron en función de su desempeño en la Prueba de recordatorio selectivo libre y con claves (FCSRT), que se utiliza para evaluar la función de la memoria de las personas.

En el caso de los 'superager', estos lo hicieron al menos tan bien como la persona promedio alrededor de 30 años más joven con el mismo nivel de educación. Los adultos mayores se desempeñaron dentro de un rango normal para su edad y educación. Todos los adultos mayores típicos y los 'superagers' tenían 79,5 años o más. La mayoría de los 'superagers' eran mujeres (38/64, 59 %), al igual que los adultos mayores típicos (35/55, 64 %).

Los participantes tuvieron hasta seis visitas de seguimiento anuales, durante las cuales se registraron los factores demográficos y de estilo de vida. También se sometieron a resonancias magnéticas para medir el volumen de materia gris y completaron una variedad de pruebas clínicas.

Se tomaron muestras de sangre para detectar biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas y un factor de riesgo genético clave para la enfermedad de Alzheimer. Se utilizó un modelo informático de aprendizaje automático que incluía 89 predictores demográficos, de estilo de vida y clínicos para identificar los factores asociados con la superedad.

De acuerdo con estudios previos, las resonancias magnéticas mostraron que los 'superager' tenían más materia gris, un tejido vital para el funcionamiento normal del cerebro, en áreas clave del cerebro involucradas en la memoria y también en una parte del cerebro involucrada en el movimiento. El nivel general de materia gris de las personas mayores en áreas clave también se degeneró más lentamente durante cinco años que en los adultos mayores típicos.

Usando el modelo de aprendizaje automático en ordenador, los autores encontraron que una velocidad de movimiento más rápida y una mejor salud mental eran los factores más frecuentemente asociados con los 'superager'.

Los 'auperagers' se desempeñaron mejor en la prueba 'Timed Up and Go', que mide la movilidad de las personas, y en una prueba de golpeteo con los dedos que mide la función motora fina, lo que indica que tienen mejor movilidad, agilidad y equilibrio que los adultos mayores típicos. Esta observación se realizó a pesar de que no hubo diferencias en los niveles de ejercicio autoinformados entre los 'superager' y los adultos mayores típicos.

En las pruebas clínicas para medir los niveles de ansiedad y depresión, los 'superager' obtuvieron puntuaciones más bajas que los adultos mayores típicos. Investigaciones anteriores sugieren que la depresión y la ansiedad pueden afectar el rendimiento en las pruebas de memoria en personas de todas las edades y son factores de riesgo para desarrollar demencia.

"Aunque los 'superagers' manifiestan niveles de actividad similares a los de las personas mayores típicas, es posible que realicen actividades más exigentes físicamente, como la jardinería o subir escaleras", asevera el autor principal, el doctor Bryan Strange, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Existen muchos beneficios directos e indirectas de estar físicamente activo como los niveles más bajos de presión arterial y obesidad o un mayor flujo de sangre al cerebro que pueden contribuir a mejorar las capacidades cognitivas en la vejez.

"Hemos demostrado que cuando los 'superagers' hacen movimientos al mismo tiempo que ven imágenes, es más probable que luego recuerden la imagen que si no se mueven. También es posible que tener una mejor salud cerebral en primer lugar sea el responsable de que tengan una velocidad de movimiento más rápida", añade Bryan Strange.

También se observaron otras diferencias como que los estilos de vida de los 'superagers' eran generalmente más activos, estaban satisfechos con la duración del sueño y era más probable que tuvieran una formación musical, ya sea enseñada o amateur, que los adultos mayores típicos. También demostraron una mayor independencia en su vida cotidiana y puntuaron más alto en las pruebas de inteligencia.

El análisis de muestras de sangre indicó que los 'superager' tienen niveles más bajos de biomarcadores para la neurodegeneración que los adultos mayores típicos. No se encontraron diferencias entre ellos en función de la presencia de un importante factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer, llamado APOE e4.

Este estudio ha sido realizado por investigadores del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, Universidad Politécnica de Madrid, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC), Hospital Universitario de Jena, Centro Alemán de Salud Mental (DZPG), Centro de Intervención y Investigación sobre circuitos cerebrales adaptativos y desadaptativos que subyacen a la salud mental (CIRC), Universidad del Este de Finlandia y Centro de Redes para la Investigación Biomédica en Enfermedades Neurodegenerativas.