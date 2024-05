Asociaciones científicas presentan alternativas al Gobierno para la orden de cotización retroactiva de becario

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de 12 asociaciones nacionales e internacionales se han reunido con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, para transmitirle el descontento generalizado de la comunidad científica ante la orden ministerial ISM/386/2024, que regula la recuperación de derechos sociales para los antiguos becarios de investigación, y plantearle alternativas.

Las reivindicaciones principales de estas asociaciones son recuperar los derechos laborales de todo el período trabajado con becas de investigación que no cotizaban a la Seguridad Social; considerar la base de cotización que correspondía en su momento, y no la del año 2024; y que el empleado asuma solo sus propios costes, y no también los del empleador.

Según las asociaciones científicas, el Secretario de Estado ha agradecido la exposición, que le ha permitido entender mejor las necesidades específicas de este colectivo.

En particular, ha reconocido la necesidad de rectificar la orden ministerial y se ha comprometido a buscar una solución "de manera urgente". Para ello, convocará la Mesa de Diálogo Social a la mayor brevedad.

El colectivo de investigadores le ha entregado un documento con propuestas de acción, para el que esperan respuesta. En su conjunto, las asociaciones de investigadores agradecen la voluntad de escucha del secretario de Estado y esperan que las medidas a introducir permitan resolver una injusticia histórica en sus condiciones laborales.

En concreto, ASEICA, la SEBBM, ANIH, CGCOB y ABID han representado a los doce colectivos científicos.