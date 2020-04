Asociación italiana de Enfermería cree que el "gran error" ha sido considerar al virus un problema menor

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Italia, Walter de Caro, ha comentado que el "gran error" que se ha cometido en el abordaje del nuevo coronavirus era haberlo considerado como un problema menor hasta el 1 de marzo.

Italia es el primer país de Europa que ha tenido experiencia con el Covid-19 y el más afectado. "Es una guerra en la que la vida de todo el mundo está en juego. Comenzó el 30 de enero con dos casos que vinieron de China pero el problema real empezó el 22 de febrero en Condogno (Lombardía), donde inmediatamente se tuvo que declarar el aislamiento", ha dicho.

De hecho, especialmente en la zona de Lombardía existen "grandes problemas" de personal sanitario, y el material que utilizan no es de la calidad más adecuada. En este punto, ha destacado la necesidad de realizar test a todos los sanitarios para protegerles tanto a ellos como a sus familiares, así como de tener una ratio adecuada de enfermeras y médicos por paciente para reducir el riesgo de estrés postraumático en nuestros profesionales.

"Hasta el 1 de marzo se consideraba que este problema era menor de lo que es. No había un plan de emergencias ante una pandemia, no había una unidad de actuación. En Italia se organizó a tres niveles descoordinados entre sí: por un lado el Gobierno nacional, por otro el regional y después cada hospital o localidad. Muchos procedimientos de actuación que no estaban claros han hecho que a la larga se haya pagado la falta de planificación de material. Tampoco hubo unidad en la organización de camas y unidades de cuidados intensivos y no se ha contado con suficientes profesionales sanitarios", ha detallado.

No obstante, ha destacado la reacción "admirable" que ha tenido tanto la ciudadanía como la industria. "Muchos voluntarios, el sistema militar de salud y mucha parte de la industria se han volcado en producir material para nuestros sanitarios. Además, también hemos contado con recursos solidarios y muchas enfermeras y médicos han llegado de China, Turquía, Cuba y de infinidad de países de la Unión Europea", ha dicho.

Finalmente, ha señalado que Italia tiene una lección que trasladar al resto de los países y que se basa en que "es crucial que los poderes públicos estén cerca y ayuden a proteger la salud de los profesionales sanitarios", así como que incrementen el número de efectivos.