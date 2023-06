La Asociación Dual alerta del alto riesgo de consumo de alcohol en vacaciones por parte de los jóvenes y adolescentes

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Dual alerta del alto riesgo de consumo de alcohol durante las vacaciones por parte de jóvenes y adolescentes, por lo que ha lanzado la campaña 'Este verano hazte un sin', financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

"Queremos provocar un debate público para revisar los valores que los adultos asociamos al alcohol, sobre todo en contextos de verano como las fiestas patronales", alerta el psicólogo y director técnico de Asociación Dual, Raúl Izquierdo.

Según la asociación, la campaña busca superar la formulación negativa clásica del mensaje preventivo que se centra en la resistencia pasiva como 'di no', 'no bebas', 'no hagas'. "Instamos a menores y jóvenes a asumir un rol activo: haz cosas distintas y alternativas al consumo de alcohol", puntualiza el director técnico de asociación.

En ese sentido, desde Dual piden a todos los representantes políticos "un compromiso" para invertir esfuerzos de forma sostenida en el tiempo para erradicar el botellón y provocar su rechazo.

"Estamos pidiendo que desarrollen una estrategia a largo plazo para provocar el repudio colectivo del botellón del mismo modo que se viene haciendo desde hace más de una década con el consumo de tabaco: un hábito, el de fumar, que la publicidad había logrado asociar al atractivo o el glamour, y que las políticas públicas han conseguido desenmascarar y marginar", explica Izquierdo.

Según el psicólogo, hacen falta campañas anuales periódicas coincidentes con las etapas de mayor riesgo, que sitúen en el debate público el consumo de alcohol en menores "porque existe todavía una gran permisividad social en relación al alcohol y las celebraciones", señala. "Hay estudios que muestran que el 80 por ciento de padres y madres creen que el alcohol anima las fiestas, cosa que no ocurre con otro tipo de drogas", ha lamentado Izquierdo.

LAS REDES SOCIALES, UN RIESGO

Además, en Dual se muestran preocupados por la proliferación en las redes sociales de retos virales basados en la sobreingesta alcohólica que ya han comenzado a causar las primeras muertes en otros países.

"Nos preocupan especialmente estas aplicaciones, que son el medio de información y comunicación casi exclusivo de los jóvenes y que resultan ajenos al control y la supervisión de los padres", indica.

Recuerdan también que la familia es un factor de protección privilegiado de cara a prevenir el inicio precoz en el consumo de alcohol hasta el punto de atenuar eficazmente la presión de grupo que sufrirán los menores que se vean expuestos a un botellón. "La familia no debe renunciar a hacer valer su función como referente frente a la irrupción de nuevas influencias como los amigos durante la adolescencia", concluye Izquierdo.

DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES Y SENSIBILIDAD SOCIAL

En esa línea, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), Joan Ramón Villalbí, asegura que hay territorios de España donde se han hecho más esfuerzos que otros para evitar el consumo de alcohol entre adolescentes.

"Empezamos a ver diferencias importantes entre comunidades autónomas, comunidades que no han sido tan activas y comunidades que lo prohíben y luego no lo hacen cumplir", indica.

El delegado especifica que hay partes del país donde "el botellón prácticamente no existe". "Muchos ayuntamientos han adoptado ordenanzas y medidas para limitar o erradicar el botellón, otras comunidades tienen prohibida la venta nocturna de alcohol en comercios, que son el origen del botellón", señala Villalbí.

El delegado valora el esfuerzo de administraciones tanto regionales como locales, así como de las entidades del tercer sector para fomentar este cambio de sensibilidad social que estimula a las autoridades a moverse en esa dirección. "La dirección es positiva, aunque quizás el ritmo de cambio nos gustaría que fuera más intenso", reconoce.

CONSENSO POLÍTICO

El delegado del Gobierno para el PNSD cree que hay "consenso político" para proteger a los menores del alcohol aunque "evidentemente existen diferencias ideológicas".

"Las normativas autonómicas de protección contra los efectos del alcohol en menores se han adoptado por gobiernos de diferentes colores políticos en España", apunta.

Asimismo considera que los cambios no se consiguen solo mediante la prohibición. "Tiene mucho que ver con la percepción de la gente y está en nuestras manos ir construyendo y modificando esa percepción", apostilla. "Existen diferencias, pero la experiencia demuestra que cuando las autoridades se mueven, las cosas cambian", finaliza el delegado del Gobierno para el PNSD.