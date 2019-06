La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento celebra que la OMS impulse la transparencia en los precios de fármacos

Publicado 10/06/2019 10:43:40 CET

La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha valorado "muy positivamente" la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se impulsa la transparencia en los precios de los medicamento como una manera de mejorar el acceso a los mismos.

El pasado día 28 de mayo la 72ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución sobre 'Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios', en la que la organización muestra su preocupación por los "elevados" precios de algunos productos sanitarios, por la "inequidad" en el acceso a estos tratamientos en un mismo país y entre Estados Miembros, así como porque las "dificultades" financieras vinculadas a los "elevados precios" están "obstaculizando" progresos hacia el logro de la cobertura sanitaria universal.

Por ello, la Asamblea Mundial de la Salud se ha propuesto mejorar la información de dominio público sobre las aportaciones a lo largo de la cadena de valor de los productos sanitarios y la disponibilidad de información sobre el panorama de las patentes, para diseñar políticas de fijación de precios basadas en datos fiables, comparables, transparentes y suficientemente pormenorizados.

Por ello, la OMS ha instado a los países a que adopten las medidas necesarias para recabar y difundir información sobre: resultados de los ensayos clínicos, independientemente de sus resultados; ingresos por ventas; precios; unidades vendidas; costes de comercialización; subvenciones e incentivos; y situación de patentes.

Además, ha solicitado mejorar la cooperación internacional y la capacidad de los países para llevar a cabo investigaciones de forma abierta y colaborativa encaminadas a desarrollar y fabricar productos sanitarios. La resolución también se dirige al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para que apoye a los países a desarrollar su capacidad de fabricación local, la adopción "rápida y oportuna" de productos genéricos y biosimilares, la adquisición costo-eficaz, la selección de productos, la garantía de calidad y la gestión de su cadena de suministro.

La propuesta de esta resolución surgió del gobierno italiano y contó con el respaldo de España y otros gobiernos de la Unión Europea como, por ejemplo, Eslovenia, Portugal, Luxemburgo, Grecia y Malta, así como de otros países como Brasil, Egipto, Sudáfrica, India, o Kenia).

Ante todo ello, y tras reconocer el "papel activo" que ha jugado la delegación del Ministerio de Sanidad de España en la aprobación de este documento, la AAJM ha insistido en que para poder fijar un precio justo se debe saber lo que cuesta realmente la fabricación y la investigación, para poder estimar si el sobreprecio fijado por las empresas es "razonable o es abusivo".

"Si las empresas no pueden justificar los precios con los costes, los países deben retirar la protección de monopolio (patentes y exclusividades), y fomentar la competencia para dirigir los precios al coste marginal. Es urgente tomar conciencia de que, si no se corrigen con urgencia los precios excesivos de los nuevos medicamentos que imponen un día y otro las compañías farmacéuticas, entonces no podremos pagar las medicinas que necesitemos y llevaremos a la quiebra los sistemas públicos de salud", ha zanjado la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.