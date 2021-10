Arrimadas se reúne con pacientes de ELA, tras el veto del Gobierno a la Ley de Cs para mejorar la vida de los pacientes

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, junto a la portavoz de Igualdad del GPCs, Sara Giménez, ha celebrado una reunión telemática con el ex futbolista y ex entrenador de primera división, Juan Carlos Unzué, y con Jordi Sabaté, activista en la lucha contra esta enfermedad que padece desde hace siete años, tras el veto del Gobierno a la Ley de Cs para mejorar la vida de las personas que sufren la enfermedad.

En este encuentro, Arrimadas ha apelado a la necesidad del "consenso" para generar "una Ley nacional". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano, esto no va de votos ni de partidos, esto nos puede pasar a cualquiera, y no puede ser que haya gente que quiera seguir viviendo pero no lo haga porque no quiere arruinar a sus familias", ha lamentado la líder de Cs.

Por su parte, la diputada Giménez ha manifestado ante Unzué y Sabaté su "agradecimiento por la importante tarea de sensibilización hacia la enfermedad" que están llevando a cabo, así como su "decepción" ante el "desconocimiento de la ministra Montero de inversión presupuestaria en ciencia".

"Su respuesta a la pregunta de Inés Arrimadas deja un gran vacío en las distintas áreas que hay que acometer a la hora agilizar trámites y plazos, servicios y derechos", ha añadido.

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO

En esta pregunta dirigida a la ministra de Hacienda durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, Arrimadas ha anunciado que "no nos vamos a rendir" y "volveremos a presentar nuestra ley sobre la ELA para que puedan rectificar su veto, los enfermos y sus familias lo merecen".

"La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que paraliza todos los músculos del cuerpo" pero "mantiene intacta la capacidad intelectual y emocional. Es decir, los enfermos de ELA sienten y sufren hasta el final" ha explicado la líder del partido naranja. "Solo un 5% de sus familias puede costearse estos cuidados", que requieren "atención sanitaria a domicilio. Para solucionar esta injusticia, desde Ciudadanos registramos una ley específica para ayudar al cuidado de los enfermos de ELA y su Gobierno la ha vetado. No se puede ni tramitar ni debatir" ha señalado la líder de Cs.

"Dicen que no encuentran dinero para la ELA" pero sí "rescatar con 50 millones de euros a 'Plus Ultra', para subir el gasto en asesores o para enchufar a condenados en sus ministerios", ha aseverado la presidenta de la formación liberal, además de recordar que esta misma mañana "hemos presentado un escrito a la Mesa del Senado para que rechace el veto del Gobierno a esta ley".