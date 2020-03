Armengol defiende que Baleares ha adoptado "medidas drástricas" para "adelantarse" al coronavirus

El 061 pasa de atender 1.400 llamadas diarias de media a 19.000 y Baleares se prepara "para afrontar un escenario con más personas contagiadas y enfermas"

PALMA DE MALLORCA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este lunes que Baleares ha adoptado "medidas drásticas" con el objetivo de "adelantarse" al coronavirus, medidas que otros territorios "han decretado cuando han sufrido una situación mucho peor".

Así lo ha expresado en una comparecencia ante la Diputación Permanente, convocada para dar cuenta de las medidas acordadas e informar de la situación en Baleares respecto al Covid-19.

En su intervención, Armengol ha explicado las medidas acordadas, como el cierre de colegios, centros de día, clubes de personas mayores o salas de fiestas; la reprogramación de la actividad hospitalaria; el crédito de 50 millones para dar liquidez a empresas; o las tarjetas monedero para las becas comedor, entre otras.

Las presidenta ha destacado la restricción en los puertos y aeropuertos y ha apostado por "aprovechar" la condición insular para contener el virus.

Igualmente, ha avanzado que Baleares se prepara "para afrontar un escenario con más personas contagiadas y enfermas", por lo que "si fuera necesario" se destinarán casos de coronavirus a la Policlínica Miramar, la Quirón Palmaplanas, el Clínico Balear en Son Verí, del Hospital Verge de la Salut y el nuevo pabellón J de Can Misses.

La presidenta ha declarado que "todas estas medidas y toda la planificación hecha" han permitido "que no haya colapso sanitario a día de hoy" y que se hayan reducido un 40 por ciento las urgencias hospitalarias.

La líder del Ejecutivo ha asegurado que la "preocupación" del Ejecutivo comenzó "hace muchas semanas", recordando que el 5 de febrero ya constituyeron una comisión de expertos para coordinar la acción ante el coronavirus y se estableció un protocolo de actuación. Dos días después se detectó el primer caso en la Comunidad, que fue el segundo de España.

16.000 PROFESIONALES EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD

En su comparecencia, la presidenta ha dado algunos datos sobre la situación actual de la sanidad en Baleares, como que el 061, que gestionaba 1.400 llamadas de media, ha llegado a atender 19.000 en un día. El SAMU se ha reforzado con 12 nuevas líneas.

Por otro lado, Armengol también ha explicado en este momento, hay 16.000 profesionales -12.000 de ellos, sanitarios- trabajando en el servicio público de salud. Según la presidenta, "se prevé incorporar más cuando la situación lo requiera". Armengol también ha defendido que "si algo deja claro esta situación es que cada euro destinado a la sanidad pública es una inversión segura".

Además, actualmente Baleares dispone de 3.565 camas en la sanidad, de las que 2.698 son públicas. En cuanto a las camas en unidades de cuidados intensivos (UCI), Armengol ha indicado que cuentan con las "habituales" de la red pública, que "se podrían duplicar en algunos hospitales" y reforzarlas con clínicas privadas. Igualmente, diversas cadenas hoteleras se han ofrecido para acoger servicios sanitarios en las cuatro islas.

También se han encargado 3.000 terminales de teleasistencia a la Cruz Roja para apoyar 10.500 personas en situación de dependencia; y desde que entró en vigor el estado de alarma, un equipo de 90 personas está en contacto permanente con 9.000 personas en situación de dependencia. Por otra parte, la Conselleria de Asuntos Sociales ha activado profesionales públicos para ayudar en tareas de reparto de alimentos, que llegan a 500 familias.

QUINTA COMUNIDAD CON MÁS TESTS POR HABITANTE

La presidenta ha subrayado que se han hecho más de 2.000 pruebas de detección del Covid-19, de manera que Baleares es la quinta Comunidad con más tests por habitante (174 por cada 100.000 habitantes). Ahora, el Ministerio de Sanidad está acabando de implementar los protocolos para una prueba más sencilla, que permitirá llegar también a los casos más leves, ha apuntado Armengol.

"Continuamos siendo una de las tres comunidades con menos casos de contagio y menos pacientes ingresados en planta o en nuestras UCI", ha resaltado Armengol, que igualmente ha lamentado que "cada enfermo cuenta" y ha expresado su pésame por las diez personas fallecidas.

Hacia el final de su discurso, Armengol ha animado a los ciudadanos a seguir cumpliendo con las instrucciones y a "aguantar con coraje" en unos momentos en los que "continúan confinados y ven que las cifras de contagios suben". "Habrá momentos en que llegaremos incluso a sentir que lo que hacemos no acaba de dar resultados", ha incidido.

"Quiero insistir en una cuestión primordial: el aislamiento no servirá de nada si no perseveramos todos y cumplimos las instrucciones de confinamiento en nuestras casas. No me cansaré de decirlo: la responsabilidad individual es hoy nuestra única vacuna", ha reiterado. Armengol también ha dicho que "cuando esta crisis pase" quedará "una sociedad diferente".

UNA CONVOCATORIA INSÓLITA

Armengol ha dado estas explicaciones ante una reducida representación de parlamentarios. Por primera vez, una portavoz ha participado por videoconferencia, la diputada de GxF, Sílvia Tur (Grupo Mixto), un hecho que ha destacado el presidente del Parlament, Vicenç Thomas.

Thomas ha señalado al inicio de la sesión que ésta era una convocatoria "insólita e inédita" y ha pedido responsabilidad a los políticos para trasladar "un mensaje claro". "De todos nosotros se espera que ante momentos extraordinarios tengamos un comportamiento extraordinario", ha dicho.

Entre cada intervención, una trabajadora de limpieza ha desinfectado la mesa y los micrófonos de la tribuna. Por su parte, el representante de Vox, Sergio Rodríguez, ha acudido al salón de plenos protegiéndose con una mascarilla.