Andalucía propone iniciar el desconfinamiento por distritos con menos de 10 casos por 100.000 habitantes

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha propuesto este domingo en la octava reunión de la conferencia de presidentes para abordar la crisis del coronavirus Covid-19 iniciar el desconfinamiento por distritos sanitarios con menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes confirmados por PCR en los últimos 14 días, requisito que ya cumplirían 25 de los 33 distritos de la comunidad, así como "flexibilizar" el horario de paseo de los menores en Andalucía dado que en el actual tramo entre las 12 y las 19 horas las temperaturas máximas ya superan ampliamente los 30 grados.

Así lo ha explicado Moreno en una comparecencia telemática desde el Palacio de San Telmo al término de la reunión, en la que ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "mayor claridad, concisión y transparencia" sobre los criterios de los planes de desconfinamiento" y "mayor participación de las comunidades" en la toma de decisiones, al tiempo que ha defendido que las medidas para el desconfinamiento "no necesariamente tienen que ser iguales en unos territorios que en otros".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo andaluz ha insistido en la idea de que el desconfinamiento "se pueda abordar por distritos sanitarios o municipios" y, a la espera de que "se concreten los criterios", Andalucía va a proponer este lunes al Ministerio de Sanidad en una reunión técnica con las comunidades que se tome como referencia una tasa de contagio menor a 10 personas por cada 100.000 habitantes confirmados por pruebas PCR durante los últimos 14 días, criterio que ya cumplen 25 de los 33 distritos existentes en Andalucía.

Moreno ha asegurado que se trata de un "criterio prudente y exigente" planteado por los técnicos de la Junta y que también fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) "que permitiría ir recuperando la normalidad sin poner en riesgo nuestra salud" y ha destacado que "ahora que hay regiones que piden ser los primeros y empezar ya a retomar la actividad, en Andalucía podemos hacer ese planteamiento gracias al enorme ejercicio de sacrificio y responsabilidad que han hecho en muchas comarcas y municipios los ciudadanos y los alcaldes", de los que ha resaltado su "labor fundamental para que la pandemia tenga la menor incidencia posible".

POSICIÓN DE VENTAJA DE HUELVA Y ALMERÍA

El presidente andaluz ha vuelto a señalar la "posición de ventaja especialmente notable" de las provincias de Huelva y Almería para ser de las primeras zonas en iniciar el desconfinamiento con datos de incidencia del Covid-19 "muy por debajo de la media española y europea", lo que constituye una "ventaja para reanudar la actividad antes que el resto" como "experiencia piloto" en la vuelta a "cierta normalidad en el ámbito económica", pero nunca en el ámbito sanitario, donde ambas provincias nunca serían "ni mucho menos conejillos de indias" como ha deslizado alguna "interpretación maliciosa".

"Este lunes hay una reunión técnica en el Ministerio y plantearemos nuestra propuesta, porque el problema de las fases es que no sabemos cuáles son los criterios para que los municipios o distritos accedan a fases sucesivas y sabiendo los criterios nos podemos mover con mayor certidumbre", ha señalado Moreno, que ha apuntado que sobre los 25 distritos sanitarios que ya cumplen el criterio que plantea la Junta "la autoridad única puede tomar varias decisiones, incorporar algunas por debajo de ese criterio en la primera fase o esperar a la segunda fase".

En cualquier caso, Moreno se ha mostrado convencido de que "una parte importante de Andalucía debe estar en la primera fase" del desconfinamiento porque la comunidad tiene "cuatro veces menos" incidencia que la media nacional y cuenta con "muchas comarcas donde el Covid-19 no ha aparecido", por lo que considera que "no tiene sentido penalizar a una población o comarca".

FLEXIBILIDAD HORARIA PARA MENORES EN ANDALUCÍA POR EL CALOR

Junto a ello, el presidente de la Junta ha trasladado a Sánchez la necesidad de introducir "cierta flexibilidad" en el horario de paseo de los menores de 14 años en Andalucía ante las altas temperaturas que se registran ya en zonas del interior, donde se superan ampliamente los 30 grados en el tramo horario actualmente establecido de 12 a 19 horas.

"Esta situación no es comparable a otras comunidaes, sobre todo del norte como Galicia, Asturias o País Vasco y desde Madrid no todo el mundo es consciente", ha apuntado Moreno, que ha insistido en la necesidad de introducir "cierta flexibilidad para aplicar medidas correctoras por las altas temperaturas" porque, en su opinión, "es bueno que todo eso quede claro y reflejado para que después nadie tenga que ir improvisando". "No pasa nada por tener siempre un plan B preparado", ha subrayado Moreno.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo andaluz también ha querido destacar que "lo peor del Covid-19 parece que ya ha pasado" aunque se siguen produciendo fallecimientos porque cada día hay menos personas ingresadas y más que ya han superado la enfermedad en la comunidad.

Como prueba de ello, Moreno ha destacado que la cifra de pacientes hospitalizados e ingresados en UCI ha bajado un 78% y un 67,5%, respectivamente, desde el pico de la pandemia registrado a finales de marzo mientras que la cifra de recuperados, que roza los 7.000 en Andalucía, ha crecido un 45,5% en la última semana, un dato que permite "proyectar con esperanza la llegada de una normalidad distinta que nos permitirá recuperar la ansiada libertad de movimientos y la actividad económica".