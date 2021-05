Andalucía pide no actuar "como si hubiera acabado" la pandemia de Covid y no descarta endurecer medidas si hay repuntes

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha querido este martes lanzar "un llamamiento a la responsabilidad" de la población para que no actúe "como si hubiera acabado la pandemia" de Covid-19 al haber decaído el estado de alarma, y ha querido dejar claro que no descarta un endurecimiento de las restricciones si se produce un repunte de la incidencia acumulada de casos positivos de infección en los próximos días.

Así lo ha advertido el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha aludido al fin del estado de alarma del pasado 9 de mayo y a las imágenes de celebraciones y concentraciones en calles de localidades españolas que se han visto durante el último fin de semana.

En nombre del Gobierno andaluz, el consejero portavoz ha remarcado que el estado de alarma sí ha acabado, pero "la pandemia no", y la salud y la economía de Andalucía, así como el modo como se vaya a vivir el próximo verano "están en juego en estas semanas".

Ha recordado que la Junta ha trazado un camino "ordenado" de desescalada "progresiva" para transitar hacia una situación de normalidad tras la pandemia que ha dividido en tres fases en función del porcentaje de vacunación e inmunización entre la población que se espera ir alcanzando en las próximas semanas, pero ha advertido de que el "control definitivo" de la pandemia "va a depender sin ninguna duda en gran medida de la responsabilidad de los andaluces y el esfuerzo conjunto de todos".

En ese sentido, ha comentado que imágenes como las vistas el pasado fin de semana en puntos de España, también de Andalucía, "no son para nada responsables, nos preocupan" y muestran "el camino equivocado", según ha abundado el consejero de la Presidencia antes de advertir de que "los excesos se convierten al cabo de pocas semanas en muertos", como se ha podido comprobar "en fechas anteriores", según ha abundado.

"Los excesos del pasado fin de semana serán los lamentos de junio", ha sentenciado Elías Bendodo, quien comprende que "todos queramos salir de esta pandemia" ya y "recuperar la libertad", pero "hay que hacerlo con responsabilidad", según ha incidido.

En esa línea, ha comentado que "estamos en la fase final de la desescalada", lo cual "ayuda a ver la luz al final del túnel", pero ha subrayado que es "en las bajadas de las montañas cuando más se cae uno o se tropieza", porque "te relajas, estás más cansado", y "eso no puede pasar" con la pandemia, según ha aseverado.

LA CUARTA OLA, "APLANADA" EN ANDALUCÍA

Sobre la situación epidemiológica actual en Andalucía, el consejero portavoz ha señalado que la "cuarta ola" de la pandemia se encuentra "totalmente aplanada", y se acumulan ya dos semanas de bajada consecutiva de la bajada de la incidencia acumulada a 14 días, pero ha advertido de que "en cualquier momento se puede disparar si no actuamos con responsabilidad".

Además, ha reconocido que la tasa de incidencia acumulada de casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos siete días en Andalucía se ha incrementado este martes en relación al lunes, pero ha comentado que es un repunte por ahora de un único día, y, en general, la incidencia de la pandemia "sigue en descenso" en la comunidad autónoma.

Ha insistido en criticar imágenes de concentraciones y celebraciones en la calle de este fin de semana "como si hubiera acabado algo", porque "son poco edificantes y responsables", además de que suponen "una falta de respeto" a las personas que han pasado la enfermedad, que han fallecido por ello y a los profesionales sanitarios que se están jugando la vida en su lucha contra la pandemia, según ha manifestado.

LA JUNTA NO TENDRÍA PROBLEMA EN DAR "PASOS ATRÁS" EN LAS RESTRICCIONES

El consejero portavoz ha querido dejar claro que el Gobierno de Andalucía "no descarta, si hay nuevos repuntes, endurecer de nuevo las medidas" de restricciones, porque "la lucha contra la pandemia no permite atajos" y la Junta "no va a tener problema en dar pasos atrás si empeora la situación", según ha enfatizado.

Bendodo ha llamado a los andaluces a "no tirar por la borda el sacrificio de año y medio", y a los jóvenes que no hagan "locuras que nos pueden llevar a malas noticias en unas semanas". Además, ha remarcado que "cada vez son más los jóvenes" que ingresan en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con Covid-19, algo que "preocupa" a la Junta, según ha abundado.

El consejero portavoz ha reiterado la petición de la Junta de Andalucía al Gobierno central para que convoque de forma urgente una Conferencia de Presidentes autonómicos para, "entre todos, plantear una hoja de ruta" en esta fase de la pandemia, y ha confirmado que entre las medidas de restricción que podría solicitar el Gobierno autonómico de empeorar la situación podrían figurar la vuelta al estado de alarma o al toque de queda nocturno, pero ha abogado por "esperar" primero "a ver como evoluciona la pandemia" antes de avanzar posibles restricciones.