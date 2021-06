Andalucía pide a ayuntamientos que refuercen el control ante posibles aglomeraciones por el fin de la mascarilla

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha realizado este martes, a través de su consejero portavoz, Elías Bendodo, un llamamiento "a todos los municipios de Andalucía, y en especial a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para que este sábado estén pendientes sobremanera" ante la posibilidad de que se puedan desarrollar "celebraciones y aglomeraciones por el fin de la mascarilla" obligatoria en exteriores a partir del próximo sábado, 26 de junio.

En la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, ha realizado así un "llamamiento a la responsabilidad" ciudadana y a la cooperación entre administraciones ante esas posibles aglomeraciones sin mascarillas este fin de semana.

El consejero portavoz ha remarcado que el uso de la mascarilla ha sido "fundamental" para controlar la pandemia de Covid-19, pero también ha tenido "mucho que ver" en cuestiones como que la "gripe común" haya tenido este año "nula incidencia" en España en general y, por tanto, en Andalucía, junto al hábito de limpieza frecuente de manos con geles hidroalcohólicos, según ha abundado.

Por eso, Bendodo ha insistido en señalar que, aunque desde la Junta no van a ser "insumisos" con el Gobierno central respecto a su decisión de levantar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios al aire libre, sí quieren ser "responsables" y van a pedir a los andaluces que "la desaparición de las mascarillas sea progresiva".

En ese sentido, ha recordado que en espacios interiores "hay que seguir usándola", y en espacios exteriores desde la Junta realizan un "llamamiento a la responsabilidad" para que se siga "utilizando cuando no se respeten las distancias de seguridad", según ha continuado el consejero portavoz, que en nombre del Gobierno andaluz ha lamentado "profundamente" que el Ejecutivo central "se lance a dar un titular y no consulte con las comunidades autónomas una decisión como ésta", que no se llevó previamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que reúne al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, según ha criticado.

Bendodo ha subrayado que estas cuestiones se "tienen que hablar" desde el Gobierno con las comunidades autónomas, que son las que están "a pie de obra gestionando la pandemia", por lo que ha criticado "las formas" adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de tomar esta decisión sobre el uso de las mascarillas.

Partiendo de la base de que "todos estamos deseando quitarnos la mascarilla de una vez por todas", el consejero de la Presidencia ha expresado la "preocupación" de la Junta por que, "a partir del sábado, nos relajemos con la mascarilla, nos la quitemos" y eso "aumente los contagios" de coronavirus, por lo que ha insistido en pedir "responsabilidad y moderación".

El consejero ha recordado que la incidencia acumulada de contagios nuevos confirmados por 100.000 habitantes en Andalucía en los últimos 14 días supera los 170, y que hay más de 600 personas con Covid ingresadas en hospitales de la comunidad, por lo que "el sentido común obliga a que los cambios no sean bruscos" y se hagan "de forma progresiva y con responsabilidad", según ha concluido Bendodo.