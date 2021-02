Andalucía estudia rebajar las restricciones a los municipios que acumulen 10 días de descenso de la incidencia de COVID

Valora el descenso en contagios pero insiste en ser responsables: "Nos queda mucha batalla contra el COVID"

ESTEPONA (MÁLAGA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este lunes de que se está valorando que en los municipios donde durante diez días consecutivos la incidencia acumulada de COVID descienda, de manera sostenida, puedan pasar a un grado de restricción menor y, por tanto, que los que estén con cierres de actividades no esencial pudieran reabrir sin tener que cumplir los 14 actuales.

Moreno, que ha inaugurado el Hospital de Alta Resolución de Especialidades (HARE) en el municipio malagueño de Estepona, ha dicho que está previsto que esta semana se reúna el Comité de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar "distintos cambios".

Así, entre otros, y pese a que ha incidido en que se tiene aún que estudiar y acordar, ha dicho que uno de esos cambios es que se haga una sola evaluación a la semana --actualmente son dos, lunes y jueves-- y otros es que las restricciones se mantengan diez días, en vez de 14, si durante ese periodo hay bajada progresiva de la tasa de incidencia acumulada.

En relación con ese último cambio en las restricciones de los municipios, ha insistido en que la incidencia debe "ir progresivamente bajando", que "haya una prueba evidente de que es una bajada de casos sostenida".

De igual modo, ha subrayado que "vamos a ser siempre muy prudentes": "Esto es como cuando uno se toma un antibiótico. Lo que le dice el médico es que se tome estas seis pastillas y uno tiene la sensación, cuando se ha tomado la segunda o la tercera, que ya se siente en franca mejoría y decir para qué me voy a tomar otras tres y ya no me las tomo. Y a veces, alguno lo hemos hecho, no lo hemos tomado y hemos recaído".

"Vamos a completarlo, vamos a ser cautos, prudentes, porque seguimos con niveles de incidencia altísimos", ha advertido el presidente de la Junta, que ha puesto como ejemplo que por encima de 100 "ya es alarmante y Andalucía está en 776 y hay municipios que tienen 900. Vamos a ser muy cautos".

También ha reconocido que, aunque "es exasperante para todos, tenemos que ser pacientes". "Estamos buscado mecanismos que sean más flexibles y sobre todo que sean más eficaces, dada la nueva circunstancia de que hemos pasado de una tendencia al alza a una tendencia a la baja".

En este sentido, ha dicho que "hay un rayo de esperanza porque vemos que la incidencia acumulada va bajando pero seguimos con una tasa insoportable de fallecidos y con una tasa en UCI también muy alta", ha explicado a los periodistas.

De igual modo, ha señalado que este lunes el número de positivos en Andalucía es de 2.902 y, aunque es la más baja de las últimas semanas, "seguimos con 53 fallecidos y con una tasa de incidencia que sigue bajando, en 776, pero que sigue siendo muy preocupante".

"Nos queda mucha batalla contra el COVID", ha insistido, volviendo a pedir prudencia para "conseguir definitivamente doblegar la curva y terminar con esta tercera ola", ya que, "si no lo hacemos bien estaremos terminando con la tercera ola y comenzando la cuarta porque la vacuna va a un ritmo muy lento, seamos todos responsables".

"ESTAMOS LEJOS DE ESTAR EN UNA SITUACIÓN DE CIERTA TRANQUILIDAD"

Durante su intervención, el presidente de la Junta ha valorado que los datos "cada vez más optimistas, estamos teniendo datos que nos animan a todos porque vamos en la dirección correcta", ya que "el nivel de infección, el nivel de contagios, de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días se va progresivamente rebajando".

No obstante, ha agregado que "no nos podemos llevar a engaños": "Todavía estamos lejos de estar en una situación de cierta tranquilidad". "Siguen subiendo los ingresos en UCI, el número de fallecidos es doloroso diariamente y nos queda mucho trabajo por hacer".

"Que nos sirvan esos datos para tener esperanza y para saber que, cuando hacemos las cosas bien, con responsabilidad y con compromiso podemos conseguir resultados", ha animado el presidente de la Junta.

A su juicio, "si seguimos con esa tendencia de compromiso y de responsabilidad colectiva, probablemente, los números irán mejorando de manera progresiva", ha abundado, volviendo a pedir a todos "responsabilidad".