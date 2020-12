Andalucía espera que Sanidad le informe este martes de los controles por Covid que se aplicarán en el paso con Gibraltar

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía espera recibir este martes, 22 de diciembre, información del Ministerio de Sanidad sobre "cuál va a ser el mecanismo, el sistema que van a utilizar tanto el Gobierno de España como el del Reino Unido para controlar el paso fronterizo de Gibraltar", después de conocerse que se ha detectado la nueva variante del coronavirus en la colonia británica.

Así lo ha explicado, a preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de presidir la reunión del Consejo Andaluz de Turismo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha detallado que entre este lunes y este martes desde el Gobierno central "se han puesto en contacto con el andaluz para esta tarde mantener una reunión intersectorial dentro del ámbito de la salud".

"Suponemos que será el ministro (Salvador) Illa el que se ponga en contacto esta tarde con todos los consejeros de las distintas comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla para informarnos de cuál es la situación y cuál va a ser el mecanismo, el sistema que van a utilizar tanto el Gobierno de España como el del Reino Unido para controlar el paso fronterizo de Gibraltar", según ha comentado Marín.

El vicepresidente de la Junta ha subrayado que, en esa zona de la colonia británica, "hay una gran población no solamente" vinculada al turismo, sino de "trabajadores que cruzan diariamente la frontera" con España, por lo que se deben mantener "todas las garantías a la hora de que ese tránsito se haga con los controles que, suponemos, se nos van a trasladar en el día de hoy" por parte del Ministerio de Sanidad, en forma de "certificados de vacunaciones, de PCR o de cualquier otro ámbito que se nos transmitirá esperamos que esta tarde", según ha abundado Juan Marín.

Ha recordado que "la información que se nos ha trasladado" hasta ahora es que la nueva cepa del coronavirus que se ha detectado en Reino Unido "es más contagiosa en cuanto a la facilidad que tiene de propagarse, pero no es más peligrosa", por lo que "eso también puede significar que incluso no haya que temer en un futuro, ni a corto ni a medio plazo, una incidencia mayor que el número de contagios", donde "sí habrá que poner en marcha medidas de prevención para que realmente" ese posible aumento "no se produzca", según ha continuado.

IMPACTO EN EL TURISMO

Preguntado por cómo puede influir esta novedad en la crisis sanitaria en las reservas turísticas de británicos en Andalucía, el consejero andaluz del ramo ha recordado que el mercado británico es "fundamental" para la región andaluza, y "la situación en Reino Unido parece que no es la más adecuada en este momento para viajar", así como que "todos los países de la Unión Europea y muchos países a nivel mundial cerraron fronteras" con el país británico "en cuanto se conoció la noticia" de la nueva cepa, algo que España "hizo más tarde", según ha apostillado.

"Ahora de lo que estamos a la espera es de cuándo esa situación se puede revertir", según ha añadido Marín, quien ha agregado que, "más allá de eso, confiamos en que, a medida que se vaya vacunando la población", tanto en España como en otros países y el Reino Unido, "a lo largo de los meses, en febrero, marzo, abril" del año que viene, "se vaya normalizando" la situación y "no influya en lo que sería el resultado económico del sector" turístico "para el año 2021".

El consejero de Turismo ha explicado que las reservas "se suelen hacer con tiempo", y la situación desencadenada por el descubrimiento de la nueva cepa "puede que influya ahora en Navidad a un turismo que podía venir no solamente a Andalucía, sino también a Canarias y Baleares, pero la incidencia no la podemos conocer en ese momento porque los datos son demasiado recientes", según ha apostillado.

Juan Marín ha señalado que espera que las medidas de aumento de control sobre el tránsito de personas desde Gibraltar hacia Andalucía u otras comunidades autónomas "se pongan en marcha inmediatamente, y que haya esos controles a través de PCR para que, realmente, el viajero que pueda pasar la frontera y entrar en España lo haga con todas las garantías sanitarias".

Al respecto, el vicepresidente de la Junta ha apuntado que Andalucía empezará a vacunar frente a la Covid-19 "antes de final de mes, muy probable a partir del día 28" de diciembre, y la Administración autonómica va a "facilitar a todos los andaluces que se vacunen a partir" de entonces "la posibilidad de tener un certificado, un pasaporte sanitario para, vaya donde vaya, pueda demostrar que está inmunizado ante este virus", lo que será, a su juicio, "una garantía importante", según ha valorado.