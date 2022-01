Andalucía decide este miércoles con su comité de expertos si pide prorrogar el pasaporte Covid hasta el 15 de febrero

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía reunirá este miércoles al Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, más conocido como 'Comité de expertos', para analizar la evolución de la sexta ola de la pandemia y valorar si se vuelve a solicitar autorización judicial para ampliar hasta el 15 de febrero la exigencia del certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- tanto para las personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores, actualmente en vigor hasta el 31 de enero.

Según ha explicado este martes en Sevilla el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, lo previsible es que el comité de expertos acuerde "posiblemente" volver a pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para prorrogar otros 15 días la vigencia del pasaporte Covid para acceso a hostelería y ocio nocturno y visitas a hospitales y residencias, con lo que de recibir el aval judicial se extendería su vigencia hasta el 15 de febrero.

"Si vemos que en 15 días hay una tendencia ya a la estabilización o a la bajada, a lo mejor se quita, pero en esas cosas a priori no me gusta decirlas porque al final va a ser el comité de expertos el que decidirá sí o no", ha asegurado en declaraciones a los periodistas para presentar el envío de mascarillas FFP2 que la Junta realizará a las residencias de mayores.

Aguirre ha defendido la utilidad del pasaporte Covid en primer lugar porque "nos recuerda que estamos pandemia, que parece que algunos creen que ya ha pasado", además de "garantizar que residencias, hospitales, restauración y ocio nocturno son lugares seguros o tienen máxima seguridad" ante el Covid.

MÁS DE 150.000 NUEVOS VACUNADOS GRACIAS AL PASAPORTE COVID

Especial hincapié ha hecho en su valor como "acicate para los reticentes a la vacunación" que ocupan el 70% de las camas UCI con pacientes Covid y que "han bajado de forma exponencial" desde la puesta en marcha del pasaporte Covid, que ha permitido "recuperar a más de 150.000" no vacunados en las últimas semanas.

La reunión del comité de expertos se celebrará a las 11,30 horas en Sevilla y en esta ocasión no estará encabezada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se encuentra desde este martes de viaje oficial en Bruselas.

En su última reunión, el comité de expertos acordó el pasado 3 de enero volver a pedir autorización al TSJA para ampliar hasta el 31 de enero el certificado Covid para acceder a hostelería y ocio nocturno y visitas a hospitales y residencias de mayores y mantener hasta el 31 de enero la eliminación de las restricciones de aforos y horarios previstos en los niveles de riesgo 1 y 2.

Igualmente acordó modificar el protocolo de seguimiento y rastreo de los casos con Covid-19 y sus contactos para priorizar la realización de test a personas vulnerables o con síntomas graves y no realizar seguimiento telefónico de los contactos estrechos en cuarentena.

Andalucía mantiene actualmente el nivel 2 de alerta Covid en todos los distritos sanitarios de todas las provincias salvo Huelva, única en nivel 1 de alerta. En toda la comunidad no hay vigentes restricciones de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades, ya que los niveles 1 y 2 de alerta Covid no implican nuevos límites desde su modificación del pasado 17 de diciembre.