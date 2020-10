Ana Pastor (PP) pide a Illa que dimita: "Reflexione, pero desde casa. Su tiempo pasó ya, señor ministro"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Ana Pastor ha comentado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que "ha perdido la razón sanitaria y jurídica" tras el auto de este jueves del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha 'tumbado' el confinamiento perimetral de la capital madrileña y de otras nueve ciudades de la comunidad autónoma.

"Usted ha perdido la razón sanitaria y jurídica, reflexiones sobre lo que está haciendo y recapacite, pero desde su casa. Hoy es el día en que la decisión política que tomó en el Consejo interterritorial ha sido tumbada por el Tribunal. Usted donde tiene que dar la cara es aquí. Necesitamos un ministro de Sanidad que no se esconda, que sepa que es la máxima autoridad. Su tiempo pasó ya, señor ministro", le ha espetado en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

Para Ana Pastor, la decisión del TSJM marca un antes y un después: "Parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Tendría que haber empezado pidiendo disculpa a los españoles y diciendo que no le queda ni un día más en el ministerio. Hoy no es un día cualquiera, es la gota que ha colmado el vaso de la gestión de la pandemia".

La diputada 'popular' ha calificado de "varapalo" la decisión de la justicia madrileña. "Le pregunta por qué no han cambiado las leyes sanitarias de este país, pero como lo dice la oposición... ¿Con qué indicadores nos quedamos? Hemos pasado de la cogobernanza a la imposición. Lo que dice este auto es que no puede ir uno por la vida imponiendo y sin documentos firmados por los técnicos. Usted no para de repetir que sus medidas son las científicas, pero nunca sabremos qué científicos están detrás", ha reflexionado.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha valorado la gestión de la pandemia por parte del Gobierno como "muy mala". "Lo de esta mañana lo demuestra, pero creo que es el momento de arrimar el hombro y tenemos que intentar que ustedes rectifiquen y mejoren. Le pedimos un verdadero comité de expertos. Debemos salir de esta burbuja porque la gente se sigue muriendo y se arruina. Hoy no gana nadie", ha agregado al respecto.

((Seguirá ampliación))