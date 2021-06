Ana Pastor critica que el Gobierno haya utilizado "políticamente" el anuncio del fin de las mascarillas en exteriores

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha criticado que el anuncio del fin de las mascarillas en exteriores se haya utilizado "políticamente", al haberlo anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por su cuenta".

"Ayer los consejeros de las comunidades le dijeron a la ministra de Sanidad en el Interterritorial que no se podía actuar de esa manera", ha señalado Pastor, que ha pedido "prudencia" porque "el virus sigue ahí". "Aún estamos conociendo varios brotes de jóvenes, seguimos estando en un momento en que hay muchas personas que no están inmunizadas", ha apuntado. "No se puede pasar del todo a la nada en un día", ha sentenciado.

"Siempre pedí que las mascarillas había que ponerlas desde el primer momento, ha salvado muchísimas vidas", ha insistido, reclamando que su retirada ahora tiene que seguir "criterios técnicos y científicos". "Se va a llevar al Parlamento como un real decreto ley que hay que convalidar, pero este tiene que tener un contenido que permita que, si va cambiando la situación epidemiológica, se puedan ir tomando medidas, porque si no estaremos todas las semanas llevando un real decreto ley al Parlamento para convalidarlo", ha solicitado.

Por otro lado, respecto a la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación, constituida este jueves en el Congreso, Pastor ha señalado su objetivo es "saber todo lo que ha ocurrido en torno a un tema que dijimos en diciembre del año pasado: que tenía que haber un calendario vacunación cerrado que abordara todos los grupos de edad, que priorizara a las personas de más riesgo, y sobre todo que no fuera cambiando cada semana y con criterios de inequidad", ha afirmado antes de denunciar que haya "17 calendarios de vacunación".

Además, continúa la exministra de Sanidad, "han pasado muchos incidentes en materia de vacunación, y queremos que den explicaciones en el Parlamento". Por ejemplo, ha especificado que pedirán explicaciones de cómo se han analizado las variantes del virus. "Se nos decía que no había variante británica en España, y no se estaba haciendo el análisis de las distintas variantes", ha expresado. Por otro lado, ha anunciado que en dicha comisión también se tratará la distribución territorial de las vacunas. "Hubo un momento en que desaparecían vacunas de la estadísticas. Siempre hemos pedido explicaciones, pero han sido muy escasas", ha criticado Pastor.

Asimismo, Pastor ha pedido una evaluación "independiente, crítica, y realizada por técnicos y científicos" cuando termine la pandemia, sobre todo "para que aprendamos". En este sentido, ha reclamado la creación de una agencia de salud pública que integre el Centro Nacional de Epidemiología y que haya una red de laboratorios de toda España. "Todo eso tiene que estar bajo un paraguas, con una autoridad única donde se sienten las comunidades autónomas", ha instado Pastor. "Todo esto se recoge en la Comisión de Reconstrucción, además de un calendario de vacunación único para toda España", ha insistido, recordando que "hay pacientes con importante patología crónica que todavía se preguntan por qué no están vacunados".