La AMIT defiende a María Blasco y advierte de una "campaña de persecución" contra la directora del CNIO

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) ha advertido acerca de los "numerosos errores" que contienen "casi todas" las informaciones publicadas sobre la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, y ha apuntado a una "campaña de persecución" contra la socia de AMIT.

En un comunicado, la Asociación ha salido en defensa de Blasco asegurando que varios medios de comunicación le están atribuyendo funciones que son en realidad responsabilidad del director gerente del CNIO y no de la dirección científica, dos cargos que "no tienen entre sí dependencia funcional", como refleja el organigrama del centro.

"Es esencial comprender esta organización antes de publicar informaciones que atribuyen erróneamente responsabilidades sobre la gestión científica y la económica a quien no las tiene", ha destacado la AMIT en su comunicado.

Respecto a las informaciones que apuntan a un deterioro de la calidad científica del centro, la AMIT ha hecho referencia a los informes "favorables" emitidos el pasado año tanto por el comité asesor del CNIO, que está formado por científicos externos, como por el Programa Severo Ochoa, gestionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el asesoramiento de expertos independientes.

En este punto, la Asociación ha pedido que los miembros del personal científico que están criticando la gestión y llamando a realizar cambios aporten "datos concretos y un discurso constructivo" al respecto. Asimismo, ha referido que las menciones a investigadores que han abandonado el centro no incluyen sus razones, por lo que podrían relacionarse con otros asuntos y no con dicho "potencial declive".

"Sobre el programa ARTE CNIO del que tanto se ha hablado, no se han aportado datos que contradigan la utilización de esta iniciativa a efectos de divulgación de la ciencia, ni de la exclusiva utilización de fondos procedentes de mecenazgo otorgados exclusivamente para tal fin", ha añadido la organización.

La AMIT ha lamentado que en las informaciones publicadas no se mencione "en ninguna parte" que es el director gerente quien tiene la capacidad y la responsabilidad sobre temas como el deterioro de los microscopios confocales o del animalario, así como sobre los asuntos de acoso laboral. En esta línea, ha indicado que "tampoco se resalta" que el Patronato ha pedido sendos informes independientes a ambos directores y detalles de la parte financiera.

"CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO"

"Incentivada por estas informaciones tan sesgadas, ha florecido una campaña de desprestigio orquestada y jaleada por personas y entidades de dudosa solvencia científica y muy dudosa tradición democrática", ha denunciado la Asociación, que ha apuntado asimismo a comentarios descalificadores "sexistas y machistas" sobre Blasco.

"¿Se deben estos comentarios a que la directora es científica y no científico? ¿Por qué no se difunde el nombre del director gerente, posible responsable de algunos de los supuestos hechos?", cuestiona el comunicado de la AMIT a la vez que recoge la necesidad de discutir, evaluar y criticar los sucesos acontecidos en este u otros centros en base a "datos contrastados" y no mediante juicios de valor ni estrategias de acoso y derribo personales.

"El daño a las personas, a las entidades y al sistema de ciencia de España es injusto y, lejos de aportar transparencia, daña la reputación de las personas dedicadas a la investigación en nuestro país que con tanto esfuerzo han conseguido levantar", ha remachado la organización.