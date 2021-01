Almería, primera provincia y capital en rebasar la tasa de 1.000 contagios Covid en Andalucía

ALMERÍA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería y su capital son las primeras de Andalucía en rebasar la tasa de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en esta tercera ola del coronavirus; una marca que también supera Jerez de la Frontera (Cádiz) dentro de las ciudades andaluzas con una población de más de 100.000 habitantes aunque, por el momento, ninguno de los dos municipios sufrirá restricciones adicionales al cierre perimetral hasta que se revisen las medidas el próximo lunes.

Con 30.757 casos acumulados de covid-19 tras sumar este viernes 823 nuevos positivos --la cifra más alta notificada en un solo día hasta ahora--, la provincia de Almería sitúa su tasa en los 1.031,5 casos por cada 100.000 habitantes, esto es, 235,6 casos por encima de la media andaluza y 118,9 por encima de la segunda provincia más afectada, que es Huelva (912,6), seguida de Cádiz (885,2), según se desprende de los datos facilitados por el Gobierno andaluz recogidos por Europa Press.

La provincia almeriense ha doblado prácticamente su tasa en una semana después de que superara la franja de 500 casos por cada 100.000 habitantes hace ocho días, siendo también la primera provincia andaluza en hacerlo por entonces con 542 casos por cada 100.000 habitantes.

Del mismo modo, Almería capital se convierte también en la primera de las andaluzas en superar la tasa del millar de contagios, con 1.020,5 casos por cada 100.000 habitantes, si bien las restricciones al comercio no esencial no afectarán a la ciudad por el momento hasta que se produzca una revisión de medidas el próximo lunes por parte del comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Almería, cuya decisión no entrará en vigor hasta el próximo miércoles.

Las provincias andaluzas han empeorado considerablemente su tasa de contagio con respecto hace dos semanas, cuando solo dos de ellas, Jaén y Almería, tenían un volumen por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, la tasa de contagio era de 217,3 casos en Jaén, 203,1 en Almería, 195 en Cádiz, 154,7 en Málaga, 153,7 en Córdoba, 148,7 en Granada, 141,6 en Huelva y 102,7 en Sevilla.

La capital almerienses se distancia del resto de capitales andaluzas en el incremento de su tasa, ya que la segunda más afectada es Málaga, con 795,6 casos por cada 100.000, seguida de Granada con 781,2 casos y de Huelva con 763,6. No obstante, este viernes todas las capitales andaluzas se sitúan ya por encima de la tasa de 500 casos tras la incorporación de Sevilla, que asciende hasta los 519,3 contagios por cada 100.000 habitantes.

Con la capital son ya 35 los municipios almerienses que superan o han superado la tasa del millar de casos por cada 100.000 habitantes, ya que en 34 de ellos se aplicará desde este sábado además del cierre perimetral la suspensión del comercio no esencial. Asimismo, a los 23 municipios con cierre perimetral por superar la tasa de 500 casos --entre los que se incluye por el momento la capital-- se unen, sin restricciones aún, las localidades de Tíjola (649,5), Bacares (813) y Bentarique (840,3).

Actualmente, el número de casos activos y potencialmente contagiadores en la provincia se sitúa en los 10.507. Almería registra este viernes ocho nuevos fallecidos hasta los 349 acumulados, con dos decesos en Chirivel y otros dos en Vera así como uno en la capital, Lubrín, Albox y Antas. En cuanto a las recuperaciones, son 142 los curados que sitúan la cifra de personas recuperadas en 19.901.