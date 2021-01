Almeida afirma que el balance de Illa como ministro "no ha sido bueno" y cree que con su relevo "no cambiará nada"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que el balance de Salvador Illa como ministro de Sanidad "no ha sido bueno" y cree que con su relevo "no cambiará nada" la gestión sanitaria del coronavirus porque "no depende del cambio de caras, sino de políticas".

Tras asistir a la entrega de despachos a nuevos agentes municipales, Almeida ha destacado que el trabajo del ya candidato socialista a la Generalitat de Cataluña ha transcurrido en "circunstancias muy difíciles", pero a su juicio "no ha tenido el éxito esperado".

"Ha habido bandazos, diferentes criterios. Después de la primera ola el Gobierno mandó un mensaje equívoco de que habíamos vencido a la pandemia. Luego hubo una intervención en Madrid en la segunda ola y ahora hay regiones que están en peor situación que estaba entonces Madrid y ahora a esas comunidades no se les autorice a tener medidas más restricciones. No creo que el balance de Illa sea bueno", ha manifestado.

"Si algo a los españoles nos tiene desconcertados es el Gobierno central y el ministro de Sanidad son los constantes cambios de criterio, de una semana a otra decían lo contrario, como cuando decían que las mascarillas no eran necesarias, los antígenos o la vacunación en las farmacias. Nos decían que la cepa británica era marginal y la semana siguiente que era dominante. O la frase del presidente el 5 de junio, cuando dijo que no tengamos miedo y que disfrutáramos porque habíamos vencido a la pandemia", ha proseguido.

Por eso, el primer edil matritense ha criticado estos "constantes cambios de criterio que no se han explicado, ni fundamentado" a pesar de reconocer la dificultad en la gestión del ministro este año. "Nadie duda que Illa ha hecho cosas bien, no tengo duda", ha apostillado.

INCOMPATIBLE CON SER CANDIDATO A UNAS ELECCIONES

Además, Almeida ve "incompatible" ser ministro y candidato a unas elecciones a la vez, ya que desde el punto de vista de la dedicación "no es posible y también por el conflicto de intereses". "Los españoles tienen el legítimo derecho a dudar si lo que dice lo dice como ministro de Sanidad. ¿De verdad no chocan los intereses cuando hay que tomar decisiones?", se ha preguntado.

El regidor madrileño cree que con el relevo en el Ministerio "no va a cambiar nada" sobre la gestión sanitaria del coronavirus del Gobierno de España porque "no es cuestión de cambio de caras o nombres, sino de políticas". Para Almeida, el Gobierno debe entender que el proceso de vacunación "no acaba cuando llega la primera caja con la bandera del Gobierno, que somos un país en un proceso fundamental, que para lo bueno y lo malo todos estamos en el mismo barco", ha indicado.

"Los españoles se preguntan por qué hay diferentes restricciones dependiendo de cada comunidad autónoma. Si decimos que hay que cumplir la normativa, la confusión generada a esta normativa no ayuda precisamente a que los españoles tengan un conocimiento adecuado para cumplirlas. Yo me fío de las que toman las autoridades sanitarias de Madrid, Cataluña o Asturias. No las puede discutir porque eso genera más confusión", ha concluido.

