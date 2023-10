La alimentación y el cambio climático, principales problemas de salud en el futuro inmediato, según expertos.

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alimentación, el cambio climático y la resistencia a los antimicrobianos, la falta de relevo generacional de los profesionales sanitarios y las campañas de desinformación son asuntos que están ya incidiendo directamente en miles de muertes en España y serán también en el futuro inmediato los grandes problemas de salud a los que deberán hacer frente instituciones y ciudadanos.

Así lo han defendido los expertos participantes en la mesa de debate del Congreso de ANIS 'Las 5 W de la Salud del Siglo XXI' que se está celebrando este sábado y ha contado con la presencia del ministro de Sanidad del Gobierno de España en funciones, José Miñone.

En primer lugar, la doctora en Bioquímica y máster en Nutrición y Salud, Emilia Gómez Pardo, ha arrancado la mesa con una conferencia centrada en 'Alimentación, estilo de vida y salud' en la que ha alertado de la "realidad" de "la mala alimentación" y su impacto en la salud.

Gómez ha lamentado que "el mal comer" implica la muerte de millones de personas y propicia la aparición de enfermos crónicos, además de dejar una "huella de carbono que es tremenda". "Comer mal nos cuesta muchas vidas, mucho suelo y mucha agua y desde luego mucho dinero para gestionar la enfermedad", ha puntualizado.

Por otro lado, la coordinadora de la Iniciativa de planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud en ISGlobal, Carolyn Daher, ha afirmado que "nadie es inmune a los impactos en la salud" de la contaminación, y ha alertado de que solo en España, donde "el 90% de la gente respira aire que no es adecuado para la salud", se producen 30.000 muertes por esa mala calidad del aire, mientras que las muertes por calor se encaminan a superar las 12.000 en todo 2023.

Sin embargo, ha precisado que el cambio climático y la calidad del aire "no es lo mismo" y no se puede tratar igual y ha pedido que estas problemáticas "no sean un debate" sino "un tema de salud".

Respecto a la desinformación, su impacto en la seguridad de los estados ha sido el tema que ha tratado el representante del Departamento de Seguridad Nacional Gabinete de la Presidencia de Gobierno, Diego Florentín, que ha alertado de la "amenaza" que suponen las campañas dirigidas por actores interesados en contextos como la propia crisis sanitaria o procesos electorales.

Estos actores, ha apuntado, intentan "aprovechar las vulnerabilidades" del sistema para "fomentar la polarización" y "socavar las relaciones bilaterales de un Estado" y orientar a la opinión pública hacia unos intereses determinados, según ha expresado el experto en su ponencia "Desinformación y Seguridad Sanitaria".

ATENCIÓN PRIMARIA

La situación de la Atención Primaria en España y Europa ha sido el eje de la ponencia '¿Estamos a tiempo de mejorar la situación del personal sanitario?', que ha protagonizado el jefe de Unidad, Personal de Salud y Prestación de Servicios de la Oficina Regional de la OMS para Europa, Tomás Zapata, quien ha definido como "bomba de relojería" la falta de relevo generacional de los profesionales sanitarios.

Tal y como explicó, se calcula que en cinco años habrá un déficit de unos 9.000 médicos, a pesar de que, ha subrayado, que los graduados están aumentado en los últimos años. El desequilibrio se da, ha dicho, por el envejecimiento del personal sanitario, especialmente en áreas como la de los médicos de familia, que hará que de aquí a unos años se produzca un desajuste.

Zapata ha alertado también del "burnout", que alcanza a la mitad de los médicos por los incrementos de las demandas o el impacto de la pandemia en su salud mental y que está provocando que aumenten los abandonos en la profesión.

"LLEGARÁN MÁS PANDEMIAS"

La coordinadora de la Plataforma Interdisciplinar de Salud Global del CSIC, Margarita del Val, ha protagonizado la conferencia 'Nuevos retos globales por enfermedades infecciosas', en la que ha pedido "ser realistas" y tener en consideración que "va a seguir habiendo problemas con enfermedades infecciosas" y pandemias.

A su juicio los procesos "no regulados" de desarrollo urbano y una gran interacción con animales en zonas del sudeste asiático o África central y occidental provocarán la aparición de nuevas enfermedades, para las que, ha opinado, la sociedad está ahora "más preparada" tras la Covid-19 y hay "mucha más vigilancia".

Margarita del Val ha celebrado que gracias a esa mayor anticipación, agentes infecciosos como la fiebre del Nilo o la viruela del mono, que han sido "amenazas" de pandemia, han conseguido controlarse. Eso, si, ha dicho: "la resistencia a los antimicrobianos es una pandemia lenta pero segura y hay que tomársela en serio".