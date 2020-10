Aguirre anuncia "testeos" masivos en Jaén capital, Estepa, Pedrera y Cuevas de San Marcos

HUÉRCAL-OVERA (ALMERIA), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado este lunes que la Junta realizada cribado masivo en la ciudad de Jaén después de detectar que la incidencia del covid-19 "ha subido de forma importante" hasta alcanzar los 477 casos por cada 100.000 habitantes.

Aguirre ha indicado que estos testeos van a permitir a los equipos técnicos de Salud Pública valorar cuál es "la incidencia real" de la enfermedad y decidir si procede "pasar a una segunda fase de medidas sociosanitarias como las adoptadas en Granada o a una tercera fase, aislamiento perimetral".

En declaraciones a los periodistas en el Hospital Comarcal de La Inmaculada de Huércal-Overa, el consejero andaluz ha avanzado que, a la espera de las reuniones entre hoy y el martes de los equipos técnicos de alto impacto de las delegaciones territoriales, se van a proponer "testeos" para los municipios de Estepa y Pedrera (Sevilla) y en Cuevas de San Marcos (Málaga).

Con respecto a la capital de Jaén, Aguirre ha hecho alusión a que ya se "tomaron medidas muy especiales hablando con el ayuntamiento y con los ciudadanos" ante la inminencia de las fiestas de San Lucas y "para impedir que haya esa 'no fiesta' que nos provoca un aumento exponencial" en la incidencia del covid-19.

"Cualquier que me dé cifras como Granada de subida exponencial y donde no haya un control, tomaremos las medidas. No me temblará la mano para tomar las medidas absolutas aunque sean drásticas. Lo mismo que he cerrado Granada, cierro Jaén o cierro Sevilla, que no quepa duda", ha dicho tajante.

El consejero ha señalado, en esta línea, que lo que "interesa" a los autoridades sanitarias "es disminuir la movilidad" ya que "cuanto mayor" es la movilidad "mayor es el contagio" y ha trasladado que el siguiente paso a los cribados masivos "y según evolución en tres o cuatro días", es implementar una nueva fase. "Como mejor está uno es en su casa", ha dicho.

Aguirre también ha analizado los datos que arroja la pandemia en las últimas horas en Andalucía y ha hecho alusión a como "en cuatro o cinco días hemos pasado a alcanzar el pico de hospitalizados" cuando "parecía que habíamos alcanzando una base llana hace diez o 12 días".

"Estamos en una segunda ola cuya evolución no sabemos cuál es", ha afirmado para referirse también a la posible influencia que la segunda ola de covid-19 en "países como Portugal, Francia, Bélgica, Alemania o Reino Unido" pueda tener.

Al hilo de esto, ha trasladado que estos países "están empezando esa segunda ola, que se nos puede pegar ahora a la nuestra" y ha concluido señalando la existencia de "estudios prospectivos intensos que no nos dan tranquilidad ninguna".